Един от участниците в гаврата с 15-годишното момиче в София се хвалел в училище с клиповете, заснети от "купона" след детска дискотека.

Това разказа пред БНТ майка на десетокласничка, която учи в училището на един от участниците във видеата. По-рано днес съдът задържа четвърти обвиняем по досъдебното производство за блудство с 15-годишното момиче

Майката разказва, че всички съученички на дъщеря й от професионалната гимназия по облекло са потресени и изплашени от бруталната гавра с тяхна връстничка и нямат друга тема на разговор. Един от участниците в скандалните клипове от Хелоуин се оказва техен съученик.

"Той се е хвалел с това нещо, което няма как да го асимилирам - да се похвалиш ти, с такова нещо и оттам аз съм страшно загрижена и притеснена за нашите деца."

Ученикът вече е изключен. Преди случката не проявявал агресия и дори бил любимец. Забъркал се обаче с лоша компания извън училището, разказаха негови съученици. От ръководството на училището отказват коментар заради разследването.

"Доколкото знам въпросното момче, за което казват учениците, че се е похвалил, е изключен, учениците казват, че той не е арестуван."

Аресуваните по случая вече са четирима. Според неофициални информации той е на 18 или 19 години и е задържан за 72 часа. Разследван е за два порнографски клипа с 16-годишно момиче, а на 18-ти октомври е стрелял с газов пистолет в краката на момиче, като сцената е заснета и разпространена в социалните мрежи. На записа се чува как друго момче се смее. От прокуратурата все още не потвърждават, че и той е участвал в блудството на Хелоуин.