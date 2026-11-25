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Въпреки прословутите мекици за 10 евро коледният базар пред НДК в София зае трето място в класация на специализирания сайт europeanbestdestinations.com

Българската столица взима бронза в Европа с 223 100 гласа. Пред нея са единствено прочутия с коледния си базар град Крайова в Румъния и Рига в Латвия.

В доклада София е описана като „европейската дестинация, която да следите през 2027 г." — достъпна, безопасна, празнична и културно богата столица, която съчетава коледни традиции с история, гастрономия и енергията на модерен европейски град.

Крайова печели 1-вото място с безпрецедентните 542 821 гласа. Това е почти четири пъти повече от миналогодишния им резултат и повече гласове в едно издание, отколкото Страсбург е получил при трите си победи взети заедно. Крайова става най-гласуваната дестинация в 18-годишната история на всички конкурси на организацията.

За изготвянето на класацията има важно уточнение. Тъй като победителите се определят чрез открити онлайн анкети, градовете с активни туристически организации често провеждат местни кампании, призоваващи жителите и посетителите да гласуват. Това често помага на по-малки или развиващи се дестинации да изпреварят големи световни столици.

След обявяването на резултатите, дестинациите-победители често заплащат за официални брандинг пакети „Най-добра дестинация" (Best Destination), лога и мащабни промоционални кампании.