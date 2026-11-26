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Окръжен съд – Монтана насрочи за 9 декември разпоредително заседание по делото срещу кмета на община Бойчиновци Светлин Сретениев, обвинен в умишлена безстопанственост. Според обвинителния акт той е назначил 10 души на работа в общинската администрация, които получавали заплати от общинския бюджет, без реално да изпълняват трудовите си задължения. Така, според прокуратурата, на общината са нанесени щети в размер на 382 164,17 лева.

Обвинението обхваща периода от 1 януари 2018 г. до 31 март 2023 г. Според прокуратурата Сретениев не е положил необходимите грижи за изпълнението на общинския бюджет и контрола върху разходите за персонал. Десетимата служители са получавали възнаграждения, без да извършват реална трудова дейност съгласно договорите си.

Посочената в обвинителния акт сума е равностойна на 195 397,74 евро.

Спрямо кмета е определена мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 25 000 лева.

През юли тази година Окръжният съд в Монтана прекрати съдебното производство и върна делото на Окръжната прокуратура за отстраняване на съществени процесуални нарушения и изготвяне на нов обвинителен акт.

Сега съдът отново насрочва разпоредително заседание. То ще се проведе на 9 декември от 10:00 часа. Делото ще се разглежда от един съдия и двама съдебни заседатели.

С определението за насрочване съдът е назначил и особен представител на Община Бойчиновци като ощетено юридическо лице – адвокат Владимир Йорданов от Адвокатската колегия в Монтана. Необходимостта от назначаването му е заради установено противоречие между интересите на представляващия общината и самото юридическо лице.