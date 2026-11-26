Потенциалната санкция от ЕК е свързана с неразходни мерки за бюджет 2026 г., който бе приет в средата на годината с доста тежко наследство. Това заяви Здравко Марков от "Прогресивна България" пред Нова тв.

Според него бюджет 2026 г. отразява ситуацията към момента на приемането му.

"Данните от Евростат 2026 г. до март месец бяха за 7,4% дефицит, ние успяхме да го свием до 5,7, което е една добра стъпка, но е важно да отбележим, че потенциална санкция би била за бюджет 2026 г. и тя няма общо със сегашния бюджет", каза още Марков.

Той е на мнение, че с новия бюджет ЕК вижда траекторията, по която страната се движи. Според него няма да се стигне до спиране на европейски средства.

Преди дни Еврокомисията препоръча на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на препоръките по процедурата за бюджетен свръхдефицит за 2026 година. Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември. Препоръката е страната ни да бъде глобена с 0,02% от БВП заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит.