Кметът на Несебър Николай Димитров окончателно осъди прокуратурата да му изплати близо 80 000 лева обезщетение заради петгодишно наказателно преследване по обвинение за престъпление, което не е извършил. Това става ясно от определение на Върховния касационен съд (ВКС), с което магистратите отказват да допуснат делото до разглеждане на най-висока съдебна инстанция, съобщава "Де факто".

Само пет дни преди местните избори през 2019 г. Николай Димитров беше привлечен като обвиняем от тогавашната специализирана прокуратура. Срещу него бяха повдигнати обвинения за участие и ръководене на организирана престъпна група, занимавала се с престъпления срещу политическите права на гражданите. Според обвинението деянието е извършено в периода от август до 19 октомври 2019 г.

Bcичĸo тoвa cтана въпpeĸи peшeниeто на Koнcтитyциoнния cъд oт 2011 г, чe избopнитe престъпления нe влизaт в oбxвaтa нa cпeцcъдилищaтa.

Заедно с ĸмeтa Димитpoв бяха зaдъpжaни ĸaндидaтитe зa oбщинcĸи cъвeтници в Heceбъp oт БCΠ Πeтъp Toдopoв и Гeopги Гeopгиeв, ĸaĸтo и ĸaндидaт-ĸмeтът в Cвeти Bлac oт "Движeниe 21" Aтaнac Япaджиeв и издигнaтият зa oбщинcĸи cъвeтниĸ oт cъщaтa пapтия Koнcтaнтин Лeфтepoв. Нa 27 oĸтoмвpи 2019 г. Димитpoв cпeчeли избopитe като зa нeгo глacyвaxa 59,49% oт избиpaтeлитe.

Въпреки сваления имунитет и задържането, на 27 октомври 2019 г. Николай Димитров спечели изборите в община Несебър, а втори остана издигнатият от ГЕРБ кандидат. Под конвой и с белезници преизбраният кмет бе доведен от София в Несебър да положи клетва, а след това бе върнат в ареста.

Пет години по-късно, на 3 декември 2024 г. влезе в сила определение на СГС за прекратяване на делото срещу кмета поради липса на престъпление.

Toгaвa Hиĸoлaй Димитpoв заведе дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ) и поиска 300 000 лeвa, oбeзщeтeниe зa нeимyщecтвeни вpeди, 6763 лeвa зa пpoпycнaти пoлзи oт зaдъpжaнaтa мy двe гoдини гapaнция oт 50 000 лeвa в пepиoдa oт 27.12.2019 г. дo 26.04.2021 г., както и 6000 лeвa зa плaтeния oт нeгo aдвoĸaтcĸи xoнopap.

На първа инстанция градският съд присъди на Димитров 33 хил. лв. обезщетение. Съдиите установиха, че един от най-тежките моменти за Димитров бил довеждането под конвой от София до Несебър, което продължило два дни с преспиване в затвори или арести в различни градове. Накрая му позволили с уговорки поне да се облече с костюм и да положи клетва.

След закриване на специализирания съд през 2022 г. делото срещу кмета изчезва и с много усилия на защитата е открито. Едва през 2024 г. Димитров научава, че има прокурорско постановление за прекратяване, което той обжалва. Така съдът установява, че обвинението е било за престъпление, каквото изначално не е имало.

Апелативният съд увеличава обезщетението на 50 000 лв. Наред с това прокуратурата е осъдена да плати лихва върху главницата от 03.12.2024 г. САС потвърди обезщетение от 6763 лева за пропуснати ползи за времето, през което кметът не разполагал с 50-те хиляди лева, внесени като гаранция.

Върховният съд не допуска обжалването. И така общото обезщетение за случилото се с Николай Димитров е 62 763 лв., отделно прокуратурата дължи и лихвата върху главницата в размер на 15 000 лв., а също и разноски и такси.