Както и вчера заявих все още не ми е предявено обвинение от Софийска градска прокуратура и не ми е наложена мярка за неотклонение. Това заяви бившият шеф на АПИ Георги Терзийски, който е обвинен за безстопанственост по разследването за пране на пари, отпуснати авансово за строежа на магистрала "Хемус", пред Нова тв. Той допълни, че не е запознат с мотивите срещу него и не може да ги коментира. Терзийски каза, че той и администрацията му в онзи момент са се придържали към закона и процедурите. Той обясни, че подписът му е върху документи, които е имал право да подписва и не е работил под натиск.

"Липсват 260 млн. лв. без ДДС от авансите за строеж на четвърти, пети и шести лот на "Хемус" и затова сме повдигнали обвинение", обяви говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.

Георги Терзийски беше шеф на АПИ от 2019 до май 2021 г. Според прокуратурата от 9 юни 2019 до 10 юни 2020 г. той не е положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество.