По повод 25 ноември – Международния ден за борба с насилието над жени, членовете на Детско полицейско управление от Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий" в Монтана участваха в среща за превенция на агресията.

Събитието премина под знака на оранжевия цвят, който е символ на световната кампания за бъдеще без насилие.

Лектори на беседите бяха младши полицейски инспектор Елена Николова от Районно управление - Монтана и Надя Тодорова-Борисова от Районен център 112 – Монтана, гл.експерт отдел АНД в ЕЕН 112. Те обсъдиха с децата какво представлява насилието, както и че то не е само физическа болка, а включва и обиди, заплахи, пренебрегване или забрани да общуваш с близките си.

Лекторите обърнаха специално внимание на това, че законът защитава децата и когато те стават свидетели на скандали и агресия вкъщи, защото това силно наранява психиката им и често ги кара да се затварят в себе си или да стават агресивни в училище.

По време на разговора учениците научиха към кого да се обърнат за помощ в труден момент, като си припомниха Националната линия за деца 116 111 и единния спешен номер 112. Надя Тодорова-Борисова разказа на децата как точно работи системата при спешно обаждане, как операторите за броени секунди събират най-важната информация и насочват екипите на полицията, пожарната или Бърза помощ към точното място. Беше подчертано и колко е важно никога да не се правят фалшиви обаждания и шеги, защото те могат да забавят помощта за човек в реална беда.

Срещата премина с много въпроси и споделени истории от самите деца, които запомниха, че при опасност не бива да мълчат, тъй като едно навременно обаждане може да спаси човешки живот.

Какво показват данните за област Монтана

• Сигнали и посегателства в дома. Според данни на полицията, цитирани в медийни отчети, през 2024 г. в област Монтана са регистрирани 1081 случая на посегателства в дома, което е увеличение с 264 случая спрямо 2023 г. (817 случая).

• Издадени заповеди за защита. За 2024 г. в областта са издадени 93 заповеди за незабавна защита.

• Досъдебни производства и престъпления. При тежките случаи на физическо домашно насилие (нанесени телесни повреди), стигнали до разследване в Монтана, през 2024 г. са отчетени 23 случая – почти три пъти повече спрямо 2023 г.. През 2025 г. и 2026 г. ОДМВР – Монтана и Районна прокуратура – Монтана продължават да отчитат месечни ръстове на престъпленията, извършени в условията на домашно насилие.