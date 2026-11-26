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Осъден е условно на 4 месеца с изпитателен срок от 3 години

Отнемат в полза на държавата автомобила на 34-годишен мъж, шофирал в нетрезво състояние в Първомайско. Той е осъден условно 4 месеца, а изпитателният му срок е 3 години. Той ще бъде лишен от свидетелството си за управление за 16 месеца.

На 1 ноември т.г. мъжът бил спрян за проверка с фиата си модел "Палио" в първомайското село Градина. Органите на реда го тествали за алкохол и дрегерът отчел наличието на 1,53 промила. След това бил задържан за срок до 24 часа.

19 дни по-късно, изправен пред Районния съд в Първомай, мъжът признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата. Магистратите са му наложили и глоба в размер на 306 евро.