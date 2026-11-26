Съмнения за полицейско насилие над мъж с психични проблеми в Котел предизвикаха проверка в полицията. Случаят е от вторник вечерта, когато двама униформени пристигнали в заведение в центъра на града след сигнал на телефон 112. Според свидетели и видеозаписи, изпратени до bTV, при опита да изведат мъжа, полицаите го повалили, удряли и вързали.

По информация на полицията в заведението влязъл мъж на име Тодор. Очевидци обаче твърдят, че той не се държал агресивно, а се опитвал да разговаря с клиентите. Персоналът подал сигнал на спешния телефон, след което пристигнали служители на реда. Кадрите от случилото се показват как мъжът е влачен и удрян.

Хора, присъствали на инцидента, определят действията на униформените като агресивни. По случая вече е образувана дисциплинарна проверка.

Тодор е роден и израснал в Котел, където го познават много хора. Той има психични проблеми, а за него дълго време се грижели майка му и баба му. След смъртта им състоянието му се влошило, но местни жители продължили да му помагат. По думите им той не проявявал агресия към околните.

Мъжът неколкократно е бил настаняван в психиатрично отделение. Според хора от града след изписването му не е създавал проблеми, които да налагат намесата на полицията.

Тодор е бил задържан за 24 часа, а от сряда вечерта отново е настанен в психиатричното отделение на болницата в Сливен, съобщава bTV.

Случаят предизвика коментари и за подготовката на полицаите и допустимите граници при използването на физическа сила. В предаването „Тази сутрин" бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев коментира, че обикновено полицейската агресия е реакция на съпротива, а не е безпричинна.

Адвокат Райна Аврамова обаче не прие недостатъчната подготовка или работата в малко населено място като оправдание за подобни действия.

„Човек, който е вързан, е абсолютно превишаване на допустимите граници за отблъскване на определена агресия - това той да бъде дърпан, да бъде влачен. На практика е приведен в безпомощно състояние", заяви тя.

Според Аврамова проблемът е по-сериозен от евентуална липса на обучение и трябва да се изясни защо полицаите са действали по този начин.