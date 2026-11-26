Изчезването на 24-годишен българин в района на гръцкия град Като Неврокопи, който беше в неизвестност от миналата събота, е бил убит, съобщава електронното издание "Прото тема".

Билял Илиев от гълменското с. Марчево в събота заминал за Гърция, за да се срещне със своя приятел и работодател Йоргос от погранично село в района на Като Неврокопи. След това следите му се губят. Намерен е бил микробусът му, но от него няма и следа.

Според гръцкото издание 50-годишния приятел и негов работодател признал за убийството, твърдейки пред властите, че го е убил поради лични разногласия. Според информацията до момента, в случая е замесен и 23-годишен мъж, който уж е помогнал на 50-годишния мъж да транспортира тялото.

Двамата мъже са били арестувани от властите, като се очаква повдигането на обвинения.

24-годишният Билял е преминал границата от България, за да се срещне с 50-годишния мъж, с когото е поддържал приятелски, но и професионални отношения. Всъщност той често е посещавал района на Като Неврокопи, където е извършвал различни дребни задачи като помагал във фермата на Йоргос.

В събота вечер обаче мобилният му телефон е бил деактивиран и оттогава не е имало контакт с него.

Разследването в крайна сметка е довело до разкриването на убийството и самопризнанията на 50-годишния мъж.

Електронното издание "НюзИт" работодателят на българина посочил начина, по който е отнел живота на жертвата и посочил на полицията къде е скрил тялото. То е било намерено в сряда вечерта в селски район на Драма. При показанията си животновъдът си е противоречил относно пушката, която е „изчезнала". Признал, че след като го убил във фермата, той прекарал тялото в микробуса на жертвата и го заровил в района на Като Неврокопи. За да прикрие следите си, хвърлил фаталната пушка в река.

Билял е баща на две деца и от години работел за гръка. Имали неуредени финансови взаимоотношения е неофициалната версия за спора им.