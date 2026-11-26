"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаите във Велико Търново задържаха 51-годишен мъж, държал се грубо и арогантно в местен хотел и възпрепятствал работата на полицейските служители.

Минути след полунощ на 26 ноември съдействие в полицейското управление е потърсил служител в хотел в областния град. Той съобщил, че клиент на хотела се държал грубо и арогантно спрямо персонала. Към мястото е насочен полицейски екип, който в една от стаите установил 51-годишен от София.

Той прехвърлил агресивното си поведение и към униформените и отказал да съдейства. При задържането му наранил единия от униформените, а при съпровождането му в полицейското управление наранил и другия, като през цялото време ги обиждал и заплашвал. Задържан е за срок до 24 часа.

Срещу него е започнато бързо производство.