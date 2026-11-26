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22-годишен мъж загина, а двама младежи на 18 години бяха ранени при тежка катастрофа в Разград. Инцидентът е станал около полунощ на 26 ноември на улица „Жеравна", съобщиха от полицията.

Водачът на лек автомобил „Шкода Октавия" изгубил контрол над колата, излязъл вдясно от пътното платно и последователно се ударил в крайпътно дърво, табло на „Овъргаз" и бетонен стълб на „Енерго Про". При сблъсъка 22-годишният шофьор от Разград е загинал на място. Той е притежавал белгийско свидетелство за управление на автомобил.

Тежко е пострадал 18-годишният младеж от Разград, който бил на предната седалка. Той е транспортиран в болницата с фрактури на таза, прешлен и левия крак, както и с увреден бял дроб. Състоянието му е с опасност за живота.

Другият пътник, който се е возил на задната седалка, също е на 18 години и е от Исперих. Той е с разкъсна рана на лявото коляно и мозъчно сътресение, но без опасност за живота.

Предстои да бъде извършена аутопсия на загиналия водач. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, буква „в" от Наказателния кодекс.

От полицията уточняват, че загиналият многократно е бил санкциониран за рисково шофиране в градски условия. В социалните мрежи жители на Разград са публикували постове, свързани с предишния му автомобил – БМВ с русенска регистрация.

От септември досега на мъжа са съставени седем фиша, включително за превишаване на максимално допустимата скорост за движение.