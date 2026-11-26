Николай Чалъков прави опит да излезе на свобода, към момента само той от цялата група е зад решетките
Да ядат и пият по заведения и да си говорят на публични места.
Така адвокат Ясенка Шигарминова, която защитава сочения за тартор на "Ку-клукс-клан" Дивизия Пловдив, обясни поведението на групата. Каква конспиративност има тук, попита тя.
Клиентът й прави опит да излезе на свобода пред Апелативния съд в Пловдив.
Чалъков и още 10 души, сред които и четирима непълнолетни, бяха задържани на 17 ноември т. г. и обвинени в проповядване на омраза и дискриминация. Към момента само той е зад решетките.
Прокурорът Иван Перпелов поиска заседанието да протече при закрити врати, за да не се разгласяват факти, свързани с непълнолетни. Подчерта, че в случая се касае за фашистка идеология и има данни не само за идеи, но и за конкретни действия срещу конкретни групи от населението. Шигарминова контрира, че по делото няма доказателства за действия на клиента ѝ спрямо непълнолетни лица, но остави на съда да прецени дали да засекрети заседанието. Магистратите се съвещаваха и прецениха, че искането на обвинителя е основателно.
Според прокуратурата групата е създадена през януари 2025-а. Чалъков спечелил един от последователите си, като му показал нецензурираната версия със смъртоносния побой над Георги Кузев на Младежкия хълм и му обяснил, че това е свършено от негови момчета.
Казал му, че ако стане част от „Ку-клукс-клан", ще може да бие цигани и да лови педофили. Новите членове били приемани само ако докажат, че могат да се бият. Действали конспиративно - контактували в затворена фейсбук група, за сбирка никога един участник не се обаждал на всички останали, всеки съобщавал само на един от другите. Когато се уговаряли да нападат хора с различен цвят на кожата, използвали позивни като „черен чай" и „черно кафе".
Чалъков не работел, издържал се от членския внос – пълнолетните плащали по 30 евро на месец, а непълнолетните - 15.