Николай Чалъков прави опит да излезе на свобода, към момента само той от цялата група е зад решетките

Да ядат и пият по заведения и да си говорят на публични места.

Така адвокат Ясенка Шигарминова, която защитава сочения за тартор на "Ку-клукс-клан" Дивизия Пловдив, обясни поведението на групата. Каква конспиративност има тук, попита тя.

Клиентът й прави опит да излезе на свобода пред Апелативния съд в Пловдив.

Чалъков и още 10 души, сред които и четирима непълнолетни, бяха задържани на 17 ноември т. г. и обвинени в проповядване на омраза и дискриминация. Към момента само той е зад решетките. Николай Чалъков пред Апелативния съд в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Прокурорът Иван Перпелов поиска заседанието да протече при закрити врати, за да не се разгласяват факти, свързани с непълнолетни. Подчерта, че в случая се касае за фашистка идеология и има данни не само за идеи, но и за конкретни действия срещу конкретни групи от населението. Шигарминова контрира, че по делото няма доказателства за действия на клиента ѝ спрямо непълнолетни лица, но остави на съда да прецени дали да засекрети заседанието. Магистратите се съвещаваха и прецениха, че искането на обвинителя е основателно.

Според прокуратурата групата е създадена през януари 2025-а. Чалъков спечелил един от последователите си, като му показал нецензурираната версия със смъртоносния побой над Георги Кузев на Младежкия хълм и му обяснил, че това е свършено от негови момчета.

Казал му, че ако стане част от „Ку-клукс-клан", ще може да бие цигани и да лови педофили. Новите членове били приемани само ако докажат, че могат да се бият. Действали конспиративно - контактували в затворена фейсбук група, за сбирка никога един участник не се обаждал на всички останали, всеки съобщавал само на един от другите. Когато се уговаряли да нападат хора с различен цвят на кожата, използвали позивни като „черен чай" и „черно кафе".