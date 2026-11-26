Този свръхдефицит не идва изведнъж през месец май. Той е трупан предишни години, заяви премиерът

Държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван, подчерта Радев

Премиерът Румен Радев определи като несправедливо евентуалното санкциониране на България заради свръхдефицита. Според премиера глобата би била символична във финансово отношение, но би имала репутационни последици за страната. Той заяви това пред журналисти в Брюксел преди началото на извънредното заседание на Европейския съвет.

Според министър-председателя причините страната ни да се окаже първата, за която се предлага глоба по новите европейски правила, са от процедурен, а не от политически характер.

Той обясни, че България е попаднала в обхвата на променения механизъм за санкциониране заради нестандартния график за приемане на държавния бюджет през тази година. Забавянето е било обусловено от парламентарните избори през април и формирането на новото правителство през май.

Радев припомни, че при предишния механизъм предвидените санкции са били над десет пъти по-високи. Въпреки това в редица държави е имало прекомерен дефицит, без да се стигне до реално налагане на глоби. Сега максималният размер на санкцията е значително по-нисък, а България е първата страна, за която се предлага глоба по новите правила.

Премиерът определи евентуалната санкция като символична във финансово отношение, но предупреди за негативните последици за репутацията на страната. Той обвини опозицията, че използва случая за политически цели, и посочи, че сегашният бюджетен дефицит е резултат от натрупвания през предходни години.

„Този свръхдефицит не идва изведнъж през месец май. Той е трупан предишни години", заяви Радев.

"България настоява за запазване на средствата за сближаване на европейските региони, специално финансиране за Черноморския регион и отпадане на предложенията за нови собствени приходи в бюджета на ЕС, които биха ощетили страната ни. Това са трите основни приоритета на София в преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз", заяви още Радев.

Министър-председателят съобщи, че вече е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. България по принцип подкрепя посоката на предложените от него промени в първоначалния проект на Европейската комисия за дългосрочния бюджет, но по спорните въпроси все още предстои сериозна работа.

На първо място страната ни настоява да бъдат запазени средствата по кохезионната политика, насочена към икономическото развитие на по-слабо развитите региони и намаляването на различията между държавите членки.

„На първо място не трябва да отстъпваме от кохезията", категоричен беше Радев.

Второто основно искане на България е в следващия европейски бюджет да бъде предвидено конкретно финансиране за Черноморския регион. Премиерът обоснова необходимостта от такава подкрепа с нарастващите заплахи за сигурността в Черно море, сред които атаките срещу търговски кораби, както и допълнителните ангажименти, които поемат България и Румъния.

„Ние държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван", подчерта министър-председателят.

По думите му разходите на двете държави за гарантиране на сигурността в Черно море са значителни и трябва да бъдат взети предвид при разпределянето на европейските средства.

Третият приоритет на София е отпадането на предложението за въвеждане на нови собствени приходи в бюджета на ЕС, свързани с Европейската система за търговия с емисии и акцизите върху тютюневите изделия. Според Радев подобен механизъм би поставил България в неизгодно положение и би я ощетил непропорционално.

Премиерът не очаква европейските лидери да успеят да преодолеят всички различия още в първия ден на срещата.

„Едва ли днес ще постигнем разбирателство. Наистина има доста противоречия, които трябва да изгладим", заяви той.

Въпреки това Радев изрази надежда, че политическата воля и отговорността на държавите членки ще помогнат за постигането на компромис. България подкрепя идеята споразумението за следващия седемгодишен бюджет на Общността да бъде постигнато до края на 2026 г., за да може новата финансова рамка да влезе в действие своевременно от 2028 г.

Министър-председателят направи разграничение между оценката на финансовото състояние на България през 2026 г. и мерките, заложени в проектобюджета за 2027 г.

По думите му Европейската комисия е дала положителна и насърчителна оценка на предприетите от правителството мерки за следващата година, които предвиждат съществено свиване на бюджетния дефицит.

Радев определи като несправедливо евентуалното санкциониране на страната ни на фона на усилията за подобряване на публичните финанси. Той обърна внимание и на факта, че други държави членки също са в процедура при прекомерен дефицит, но не успяват да го намалят.

Според премиера България отчита най-голям темп на планирано свиване на дефицита между 2026 и 2027 г. и тези усилия трябва да бъдат насърчавани от европейските институции.

Европейската комисия предложи преминаване към по-строг етап от процедурата при прекомерен дефицит за България. Той предвижда възможност за глоба до 25 млн. евро и предприемане на стъпки за замразяване на европейски плащания. Окончателното решение на Съвета на ЕС се очаква в средата на декември.

На 26 и 27 ноември държавните и правителствените ръководители на 27-те страни членки на Европейския съюз участват в извънредно двудневно заседание. Сред основните теми са многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г. и осигуряването на допълнителна финансова подкрепа за Украйна през 2027 г.

Германия настоява за намаляване на националната си вноска в общия бюджет, докато Франция се противопоставя на съкращаването на средствата за земеделски субсидии.

Предвижда се европейските лидери да обсъдят и предложението на Европейската комисия за отпускане на нов заем от 45 млрд. евро за Украйна през 2027 г. Държавите членки ще могат да избират дали да участват във финансирането на украинската отбрана, или да насочат средствата си към покриването на невоенни разходи.

В рамките на посещението си в Брюксел Румен Радев ще участва още в срещата на върха на държавите от еврозоната и в неформалната среща на страните от групата „Приятели на кохезията".