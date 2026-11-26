С незаконен пистолет с изтрити номера и заглушител е бил задържан в София Калоян Цайса, научи "24 часа". Той бил задържан от криминалисти на 6-о РУ пред блок "Трезор" в столичния кв. "Овча Купел".

Блокът е известен с това, че в него живеят няколко бандити, хващани да продават дрога, както и за други престъпления, разказаха очевидци на акцията. Те посочиха, че Цайса бил задържан вчера. Не е ясно дали бандитът, в чието досие личи дори арест за член на престъпна банда, е дебнел да убие някой пласьор, или да му продаде оръжието. Знае се обаче, че в пистолета е имало патрони.

Очаква се прокуратурата да обвини Цайса. Вероятно ще го поведат под отговорност за незаконно притежание на оръжие.