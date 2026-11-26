Изграждането на нов обществен парк и площад в село Менгишево навлиза в заключителния си етап. След сериозни строителни дейности по преобразяването на терена, който до неотдавна е бил стръмен и скалист, обектът вече придобива своя завършен облик. В момента усилията са насочени основно към озеленяването и оформянето на зелените площи.

Проектът е част от последователната работа на Община Върбица за обновяване на инфраструктурата и подобряване на жизнената среда във всички населени места. Под ръководството на кмета инж. Мердин Байрям и с участието на неговия екип благоустрояването продължава с нови обекти, като специално внимание се отделя и на селата в общината.

В Менгишево реализацията на проекта преминава през сериозна подготовка на терена, разчистване, терасиране и изграждане на необходимата инфраструктура. Строителната част е практически завършена, а сега предстои пространството да бъде обогатено с райграс, декоративни иглолистни и широколистни дървета и храсти, както и различни цветни композиции.

Новият парк и площад ще разполагат с алеи, зони за отдих, перголи, фонтан и детска площадка. Предвидени са и пространства за срещи, общи празници и събития, които ще дадат възможност на жителите да използват новото обществено средище през различните сезони.

Особеното при този обект е, че той се изгражда върху терен със значителни природни особености, чието преобразяване е изисквало допълнителни усилия и добра организация. С приключването на проекта тази част от селото ще придобие съвсем различна функция – от труднодостъпно пространство до място за отдих и обществен живот.

Благоустрояването на Менгишево е поредният пример за стремежа на кмета инж. Мердин Байрям инвестициите да достигат до всички населени места, а не да се съсредоточават единствено в общинския център. През последните 15 години работата във Върбица обхваща обновяване на улици, площади, паркове, детски градини, училища и други обществени пространства.

Реализираните и продължаващите проекти постепенно променят облика на населените места и създават по-добри условия за живот на местните жители. В този процес всеки завършен обект е още една стъпка към по-привлекателна и благоустроена община.

Новият парк и площад в Менгишево е поредната придобивка, която предстои да стане част от ежедневието на местната общност – място за почивка, срещи и споделени празници. А работата по подобряването на средата в община Върбица продължава и с други проекти, насочени към нуждите на хората.