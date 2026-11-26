Достъпът до редкоземни суровини и елементи, без които редица индустрии не могат да функционират, се превръща във все по-належащ въпрос. Това заяви председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Румяна Петрова по време на кръгла маса на тема „Потенциалът на България в областта на критичните суровини", организирана от Центъра за изследване на демокрацията в София, съобщи БТА.
По думите ѝ изграждането на нови енергийни мощности, развитието на електропреносната мрежа и сигурността на доставките са пряко свързани с наличието на подобни ресурси.
Петрова предупреди, че ако не бъдат предприети своевременни действия, България рискува да загуби ценно време и да замени зависимостта си от доставките на природен газ с нова зависимост, произтичаща от ограничения достъп до критични суровини.
Тя отбеляза, че на европейско равнище вече е създадена необходимата законодателна рамка, а България разполага с конкурентни предимства, от които трябва да се възползва.
Сред основните проблеми според председателя на енергийната комисия е недостатъчното проучване на земните недра на страната. По думите ѝ досега не са положени достатъчно усилия за установяване на наличните ресурси.
Петрова подчерта, че без ясна представа за количеството на суровините, с които България разполага, трудно може да бъде изградена последователна политика за тяхното използване.