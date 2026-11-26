Достъпът до редкоземни суровини и елементи, без които редица индустрии не могат да функционират, се превръща във все по-належащ въпрос. Това заяви председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Румяна Петрова по време на кръгла маса на тема „Потенциалът на България в областта на критичните суровини", организирана от Центъра за изследване на демокрацията в София, съобщи БТА.

По думите ѝ изграждането на нови енергийни мощности, развитието на електропреносната мрежа и сигурността на доставките са пряко свързани с наличието на подобни ресурси.

Петрова предупреди, че ако не бъдат предприети своевременни действия, България рискува да загуби ценно време и да замени зависимостта си от доставките на природен газ с нова зависимост, произтичаща от ограничения достъп до критични суровини.

Тя отбеляза, че на европейско равнище вече е създадена необходимата законодателна рамка, а България разполага с конкурентни предимства, от които трябва да се възползва.

Сред основните проблеми според председателя на енергийната комисия е недостатъчното проучване на земните недра на страната. По думите ѝ досега не са положени достатъчно усилия за установяване на наличните ресурси.

Петрова подчерта, че без ясна представа за количеството на суровините, с които България разполага, трудно може да бъде изградена последователна политика за тяхното използване.