"Демократична България" ще внесе днес законопроекта си държавата да отваря инвестиционни сметки на всяко новородено. Депутати от групата представиха накратко предложението си преди да го внесат в деловодството на парламента. Идеята е от 1 януари 2027 г. държавата да отваря сметка с 1000 евро на всяко новородено, като тези пари ще се инвестират на борсите и ще са достъпни за детето при навършване на 60 години.

Депутатите работили по идеята над половин година. Целта им е семействата да имат повече сигурност, финансова стабилност и инвестиционна култура. Парите ще са наследяеми и неприкосновени. По изчисления на ДБ след 60 г. стойността на първоначално инвестираните 1000 евро ще бъде над 300 хиляди евро без да се добавя нито стотинка от родители или работодатели. Това ще струва малко над 50 млн. евро годишно на държавата, което се равнява на 0,09% от публичните разходи. Депутатите предлагат държавата да създаде приложение, чрез което родителите да могат да следят какво се случва с тези пари, но и да могат да добавят пари в нея. Такава възможност ще имат и други роднини и работодатели.

"Доходността за 60 години, каквото и да се случва със световните пазари, ще бъде гарантирана. Това са средства, които ще отговорят на предизвикателствата на пенсионната система, които предстоят идните десетилетия, второ, това са средства за най-трудния период в живота на един човек - този след 60 години. В българските банки има безпрецедентен размер спестявания - над 50 млрд. евро, и едновременно с това сме нацията в Европа с най-ниска инвестиционна култура и култура на животозастраховане. Непосредственият ефект от приемането на този закон е повишаване на инвестиционната и спестовната култура на българите, което би повишило качеството им на живот", каза депутатът Йордан Иванов. Той даде пример, че подобни модели има в САЩ, Германия, Гърция и Израел.

Парите ще се инвестират в борсови индексни фондове (ETF) на развити капиталови пазари - 15-20 на брой. Предвижда се да се създаде управителен съвет с представители на Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, които да инвестират или да изберат фондмениджър, така че парите да бъдат управлявани по най-добрия начин.

При непредвидени ситуации ще има възможност да се използват и преди 60-ата година, например при сериозно заболяване.