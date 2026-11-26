Разследването за смъртта на 16-годишната Ивана в Благоевград вече е под надзора на Софийската градска прокуратура. Това съобщиха от следствието. Тя почина в нощта между 23 и 24 май и бе намерена мъртва на земята, паднала от петия етаж на блок в кв. "Струмско". Била е на гости при своя приятел Димитър Смилков. В апартамента са били още Александър Георгиев и Методий Симеонов.

Новината за прехвърлянето на делото беше огласена преди три дни и от бащата на момичето Стойне Стойнев, който настоява за справедливо разследване и наказание за виновните.

Постановлението е издадено от временно изпълняващия функциите главен прокурор Магдалена Лазарова по предложение на административния ръководител на Окръжната прокуратура в Благоевград. Целта е да се гарантират обективност, ефективност и безпристрастност на всички действия по разследването, както и да се изключат всякакви съмнения в неговата непредубеденост.

Досъдебното производство е образувано на 24 май 2026 г. за умишленото убийство на Ивана, извършено в периода от неустановен час на 23 май до около 23,50 ч. същия ден. Според обвинението момичето е било хвърлено през прозорец от петия етаж на жилищен блок в Благоевград.

Като обвиняем по делото е привлечен Александър Георгиев. На 27 май Окръжният съд в Благоевград отхвърля искането на прокуратурата той да бъде задържан под стража. Определението е потвърдено на 4 юни от Софийския апелативен съд. На Георгиев е наложена забрана да напуска страната без разрешение на прокурор.

От СГП посочват, че в публичното пространство са били разпространявани отделни фрагменти от фактологията по случая, които не представят цялостната информация. Изнасяни са и частични данни от множество експертизи, без да бъдат представени пълните заключения и мотивите към тях.

Обхватът на разследването е разширен и се работи по всички версии. Съпоставят се всички доказателства, като по тях ще бъде определена и по-нататъшната посока на делото, съобщават от прокуратурата.

Преди три дни десетки благоевградчани се събраха на мълчаливо бдение пред съдебната палата с искане за обективно разследване на смъртта на момичето. Тогава баща й Стойне Стойнев заяви, че ще продължи да се бори за справедливост. Родителите оставиха празна детска количка пред сградата на съда в знак на протест.

„Ще се борим докрай за справедливост и да бъдат наказани убийците на дъщеря ми", заяви тогава Стойнев.