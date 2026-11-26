24-годишният Билял Илиев от гърменското село Марчево и фермерът Йоргос, който е арестуван за убийството на българина, са имали сексуална връзка. Според информацията на гръцкото електронно издание "ПротоТема", фермерът твърдял, че е имал сексуална връзка с 24-годишния мъж и че постоянно му е искал пари, поради което го е убил. Не е ясно дали това е вярно, или е защитна версия на арестувания убиец, с което иска да оправдае престъплението.

Българинът заминал в събота за пограничното село Перитори край Като Неврокопи и оттогава няма връзка с него. Намерен бил само микробусът му. В издирването на гръцка територия бяха включени полицаи с кучета, ловджии. Пристигнаха и десетки негови приятели от Марчево.

Фермерът е бил и работодател на българина от няколко години. 50-годишният мъж е кръстил едно от децата на българина.

Полицията е задържала 23-годишен племенник на фермера, като той вероятно ще бъде обвинен в съучастие. По-възрастният мъж го помолил да отиде в Като Неврокопи, където е оставил микробуса на жертвата, и да го транспортира оттам до Перитори. Дали 23-годишният е знаел за убийството, не е изяснено и е предмет на предварителното разследване.

Бруталното убийство е било извършено в събота с ловна пушка, а тялото било транспортирано до селски район с микробуса на жертвата, и било заровено.

Веднага след това фермерът е откарал колата на жертвата и я е паркирал на мястото, където в крайна сметка е била открита от властите.

От първия момент на изчезването полицейското разследване е било съсредоточено върху 50-годишния мъж, тъй като 24-годишният е ходил в района, за да се срещне с него. Младият българин често е посещавал Като Неврокопи, където е вършел различни дребни задачи.

Вечерта на 21 ноември мобилният му телефон е деактивиран и оттогава не е имало контакт с него. От самото начало на разследването полицията се е фокусирала върху 50-годишния мъж, чиито признания в крайна сметка доведоха до откриването на тялото.

Предварителното разследване по случая се провежда от отдела за разследване и прокуратура на драматични престъпления.