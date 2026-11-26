Настоящият кмет Благомир Коцев, като гражданин ми е приятел. Той може да го потвърди. Често се виждам с него. По житейски въпроси, коментари. Не на позиция на нещо, а като приятел, като гражданин. Това заяви бизнесменът Марин Митев пред БНР по повод твърденията на депутати от „Демократична България", че Варна отдавна е завладяна от групировки, и изказването на отстранения кмет, че Кирил Йорданов е бил кмет на ТИМ, а Иван Портних – на Даниел Славов.

Митев отрече да е оказвал влияние върху управленските решения на Коцев или да го е съветвал по проблеми на общината. По думите му срещите между двамата обикновено са по инициатива на кмета, а разговорите им са били на приятелска основа.

Бизнесменът коментира и управлението на предишните кметове на Варна. „Кирил Йорданов си беше кмет на тогавашното „Ново време". Беше ерата Добри Митев и така нататък, Димов. Кирил мисля, че беше един прекрасен кмет", заяви той.

Митев категорично отхвърли обвиненията, че има отношение към завладяването на града и че бизнесът му получава обществени поръчки от общината.

„Какво значи да владеем града? Всички поръчки, всички договорчета... Ние нямаме нито поръчки, нито договори с общината – обслужване, не сме на вход и на изход. Има статистика. Нека се погледне кой какво става, какво прави, какви договори има", каза той.

Попитан дали е готов да бъде проверена цялата документация на бизнеса му, Митев отговори: „Ами какво да ми проверят? Първо, аз съм пенсионер! Могат да ми проверят пенсионните осигуровки! Да, разбира се".

Той уточни, че дружествата, в които участва, имат свои управители и директори, а основната им дейност във Варна е свързана с туризма. Сред проектите, които посочи, са „Спортен комплекс Варна", „Алея Първа" и „Св. св. Константин и Елена".

Бизнесменът разказа и за разговор с Коцев, проведен по времето, когато се е обсъждало назначаването му за областен управител. По думите му кметът му се обадил и обяснил, че е притиснат от София да предприеме действия за спиране на автомобилите по „Алея Първа".

„Предварително се извини, че е притиснат от София и в името на – хайде да не казвам на популизма – на пиара, дойде с идея да спре автомобилите на Алея Първа. Момчето се извини, и аз му казах: „Ами хубаво, добре, така като са ти наредили". Просто бяхме уведомени! Той тогава ми казва: „Притискат ме". Викам: „Ами кой те притиска, бе?", разказа Митев.

Той твърди, че решението е било свързано с нареждане от Кирил Петков и с предстоящата политическа кампания. Според него в момента движението по алеята е спряно незаконно, тъй като няма издадена заповед за това.

„Има просто по нареждане на кмета общинска полиция – има една будка с двама мръзнещи полицаи, на които ние пуснахме едно кабелче да не умират от студ", каза бизнесменът.

По повод предстоящото приемане на нов план за движение и настояването на граждани крайбрежната алея да бъде достъпна за всички Митев обясни, че тя е обект от клас А и дружеството има финансова програма за изпълнение.

„За кого ще е тая алея? За мен? Тая алея е за гражданите на Варна. Има добри практики навсякъде по света. Там, където има вода – река, океан, море – има нещо, което се случва. Има връзка между населеното място и водата", коментира той.

Митев даде за пример Сен Тропе, Ница, Анталия и различни места в Италия. Според него трябва да се намери равновесие между автомобилите, пешеходците и местата за паркиране. Опасенията от автомобилния трафик могат да бъдат решени със знаци и полицейски контрол, смята той.

Попитан дали холдингът е поискал алеята да бъде обявена за улица и по нея да се движат автомобили, Митев уточни, че не е изпълнителен директор на „Холдинг Варна". Той посочи, че има зони без автомобилно движение, като достъпът в тях е ограничен до специализирани превозни средства – линейки и автомобили за зареждане.

Бизнесменът коментира и изграждането на асансьора, който трябва да свързва парка с крайбрежната зона. По думите му съоръжението няма необходимия капацитет, за да реши въпроса с достъпа на хората до алеята, а предназначението му е да осигури връзка между двете нива при склона с височина около 30 метра.

Той защити проекта и заяви, че очаква появата на асансьора и водния център да промени отношението на хората към мястото.

„Това е много прекрасно място, което струва много пари, много енергия. Дай, Боже, да стане. Появата на асансьора и водния център сега ще обърнат палачинката, гарантирам. Това нещо без хората не може да съществува, този организъм", каза Митев.

На въпрос дали е готов да освободи морската столица от влиянието си, той отговори, че не вижда какво влияние има в града. „Градът се владее от кмета и администрацията му", заяви бизнесменът.

Митев попита защо протестиращите са стигнали до хотел „Капитол", но не са продължили до „Хоризонт", където също има движение на автомобили и паркинги в района на парка. Той уточни, че не е присъствал на протестите, но е посещавал мястото по покана на кмета. На една от срещите е бил и Даниел Славов.

Бизнесменът отрече да е един от големите олигарси в България и заяви, че не притежава акции в „Холдинг Варна". По думите му дружеството има 18 000 акционери и собствеността му може да бъде проверена в регистрите.

„Нека да се изкарат и офшорките, ако има такива, и да се види кой е собственикът. Има си статистика и така!", каза той.

Митев заяви, че има приятели сред хората в бизнеса и политиката, включително Коцев и Даниел Славов – Дънката, но отрече това да означава, че контролира града. „Не пътувам със самолет! Нямам частен самолет и влак нямам, частен. Нямам излишни средства от тези, с които живея!", добави той.

Попитан какво би направил, ако следващият кмет реши да спре изцяло движението по крайбрежната алея, Митев посочи, че има правен ред и решенията могат да бъдат обжалвани.

Той определи като „виц" твърдението, че Даниел Славов и ТИМ са свалили Коцев чрез Общинската избирателна комисия (ОИК).

„Това сериозно ли е? Абсурд Даниел Славов да изкара, значи, 20 000 по 20 – 400 000 евро! Абсурд! Той е стиснат! По-хубаво да си купи един часовник. А аз съм пенсионер! Пенсията не ми позволява!", заяви Митев.

Той разказа, че преди около месец Коцев му споменал, че има информация за възможно отстраняване чрез ОИК. По думите му кметът разказал и за разговор с таксиметров шофьор, който му казал, че ще бъде свален.

„Викам: „Благо, то на чужд гръб и сто тояги са малко. Туй е брилянтен вариант. Ти все едно ще ти стартират една рекламна кампания, една предизборна кампания", и викам: „Ти тогава се пиши кмет." Викам: „Аз ако бях на твое място" – на шега, нали – „...щях да изкарам някой лев и ОИК да ме свали, и пак наново широки народни маси ще ръкопляскат, ще бягат". Беше в кръга на шегата и то се случи точно така", разказа той.

Митев отново отрече да има нещо общо с отстраняването на кмета и попита: „Ами ако сме голям фактор, защо ни спряха колите на Алеята".

Той отхвърли и твърденията, че групата „Алтернатива на гражданите" е свързана с него или с ТИМ. „„Алтернатива на гражданите" не е наша група. Това си е групичка на бизнеса. Не е наша", заяви бизнесменът.

По повод твърденията на Христо Димитров, че в групата има хора от фирми на ТИМ, Митев каза: „Няма такива хора, баш на ТИМ! Първо, ТИМ – няма такова чудо, такова животно – ТИМ – няма. Може да кажеш „Химимпорт", „Холдинг Варна"...".

Той обясни, че „Алтернатива на гражданите" е сдружение, използвало регистрацията си за участие в местните избори. По думите му групата не е имала политически пристрастия към Иван Портних или Благомир Коцев, а целта й била да има представители в Общинския съвет.

Митев твърди, че Христо Димитров и Узунов са били посетени от Кирил Петков във вилата на Димитров в село Здравец. Според разказа му Петков ги помолил да помогнат за избора на Коцев за кмет, а хората от сдружението се отзовали и го припознали.

Бизнесменът отрече групата да е създадена с неговата протекция или одобрение. „Каква протекция? Те хората са много богати. По списък да ги одобря? По красота, като кмета?", попита той.

Митев заяви още, че не се чувства притиснат от властта, но добави: „Срещу власт имеещи не се рита. Това е положението".

По отношение на строежа на стадион „Варна" той каза, че конструкцията напредва „според възможностите". Митев за пореден път подчерта, че според него дружеството няма задължение да построи стадиона, а го прави по собствена воля.

По думите му в момента в проекта се влагат 20 млн. от „Спортен комплекс Варна" и „Химимпорт". Той посочи, че дружеството очаква да получи още около 7 млн. от държавата – средства, които според него Бойко Борисов е предоставил. С тях трябва да бъде оборудван стадионът, след като грубият строеж вече е приключил.

Митев изрази очакване съоръжението да бъде завършено през 2027 г., като посочи конкретно 30 декември.