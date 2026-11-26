Народното събрание задължи държавата да направи Пътна карта преди година и половина, но реформа няма да има

Няма да пипат тристълбовия модел

Пенсиите несвързани с трудова дейност ще се извадят от системата, вдигат тежестта на стаж

Всяка година пенсиите ще се вдигат по швейцарското правило, но ще растат и минималните и максималните осигуровки

По-добър контрол и въвеждане нови видове труд

Правителството се отказа от идеята реформа при пенсиите с пътна карта, която трябваше да покаже стъпките за оздравяването на системата. Преди година и половина (14 май 2025 г.) Народното събрание задължи държавата да изготви "Пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система" и се създаде работна група, където документът потъна.

За съжаление работата на работната група е приключила, без да бъде изготвена пътна карта. Независимо от това, съществуващите проблеми в областта на пенсиите са на вниманието на правителството още от първите дни на неговото управление. Намаляването на финансовата зависимост на пенсионната система от държавния бюджет, гарантирането на предвидимост и справедливост на пенсионната система и подобряването адекватността на пенсионните плащания са сред основните ни приоритети в областта на социалната политика. Това пише социалната министърка Наталия Ефремова в отговор на въпрос от депутатите от ГЕРБ - Деница Сачева, Илиана Жекова и Галя Василева.

Тази група включваше заместник-министърите на труда и социалната политика и на финансите, експерти от тези министерства, но и от Националния осигурителен институт (НОИ), Комисията за финансов надзор, Националната агенция за приходите и Фискалния съвет. Всички те трябваше да обсъждат мерките, които ще доведат до увеличаване на приходите и ограничаване на разходите в осигурителната система, както и такива, които ще подобрят адекватността на пенсиите.

"Правителството споделя становището, около което са се обединили експертите, работили в изпълнение на решението на Народното събрание, че цялостната конструкция на тристълбовия пенсионен модел осигурява гъвкавост, стабилност и позволява да се развиват различни политики, които да осигурят един по-добър общ коефициент на заместване на доходите от труд на пенсионерите. В тази връзка следва да се работи за усъвършенстване на пенсионната система, за нейното стабилизиране и за осигуряване на дългосрочна предвидимост на показателите ѝ, без да се променя тристълбовият пенсионен модел, т.е. без да се извършва пенсионна реформа", пише още Ефремова.

И отбелязва, че обществото ни е много чувствително по отношение на промените в областта на пенсионното осигуряване, "поради което е необходимо изключително внимателно и отговорно да се пристъпва към тяхното реализиране".

Ефремова обяснява, че има единодушие за повишаването на приходите в осигурителната система. И било необходимо да се предприемат адекватни мерки за ограничаване на сивата икономика. "За нас е безспорно, че недекларираният труд оказва негативно влияние върху интересите на цялото общество. Недекларирането на труда, в това число на пълния размер на изплащаните трудови възнаграждения, е основен фактор за намаляване на социалноосигурителните и трудовите права на работещите, което води до неудовлетвореност от работата и ниска продуктивност. Това явление създава нелоялна конкуренция между работодателите, което оказва негативно влияние върху общото ниво на конкурентоспособност на българската икономика. Освен това има съществено негативно влияние и върху приходите на държавата и социалноосигурителните фондове, което е предпоставка за намаляване на възможностите за провеждане на адекватни и целенасочени политики, чрез които да се подобрят социалните системи и да се подпомагат хората, които имат нужда от подкрепа", пише още тя.

Приоритетно за правителството ще е контролът по спазване на трудовото и осигурителното законодателство, включително в рискови сектори и дейности е мярка, която следва да се изпълнява с приоритет.

Обяснява, че част от мерките, около които са се обединили експертите от работната група вече са изпълнени и са част от действащото законодателство. През юни се приеха промени в Кодекса за социалното осигуряване за допълнителното пенсионно осигуряване чрез въвеждането на мултифондовете. "Тези изменения осигуряват възможност за постигане на по-висока доходност и съответно – по-високи размери на пенсиите, изплащани от частните пенсионни дружества", казва още тя.

От 1 юли към новите пенсии не се прибавя и COVID бонуса 30,68 евро ( старите 60 лв.).

От 1 август се вдигнаха и минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии, които не бяха актуализирани в последните 10 години.

Размерът на максималния осигурителен доход също е повишен. "Тези промени осигуряват възможност за ограничаване на недекларирания труд и повишаване приходите от осигурителни вноски във всички фондове на държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Те водят и до повишаване размерите на осигурителните плащания (парични обезщетения и пенсии) на осигурените лица, тъй като се определят в зависимост от осигурителния им доход", пише още Наталия Ефремова. Освен това догодина минималната заплата ще е 660 евро. Минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии също са повишени – с 6,4%, а максималният осигурителен доход ще е 2400 евро.

Какви са мерките на правителството, заложени в Програмата за управление 2026–2030 г:

До края на 2027 г. ще бъде разработена нормативната уредба за прехвърляне на пенсиите и добавките, несвързани с осигурителен принос на лицата, към системата за социално подпомагане

До края на 2027 г. ще бъдат разработени и промени в КСО с цел разширяване на кръга на осигурените лица, което ще доведе до повишаване на обхвата и приноса в осигурителната система

С оглед подобряване адекватността на пенсиите е предвидено повишаване на тежестта на една година осигурителен стаж, която е съществен елемент от пенсионната формула, както и на добавката, изплащана от Учителския пенсионен фонд на пенсионираните учители, които не са се възползвали от възможността да се пенсионират по-рано . Тези мерки са заложени за изпълнение на по-късен етап, тъй като засега основните ни усилия са насочени към повишаване на приходите в осигурителната система. След като бъде отчетен ефектът от мерките в тази насока, може да бъде направена конкретна преценка от кога и с какъв процент ще се увеличат тежестта на една година осигурителен стаж и на добавката от Учителския пенсионен фонд, без това да наруши финансовата устойчивост на пенсионната система

. Тези мерки са заложени за изпълнение на по-късен етап, тъй като засега основните ни усилия са насочени към повишаване на приходите в осигурителната система. След като бъде отчетен ефектът от мерките в тази насока, може да бъде направена конкретна преценка от кога и с какъв процент ще се увеличат тежестта на една година осигурителен стаж и на добавката от Учителския пенсионен фонд, без това да наруши финансовата устойчивост на пенсионната система Ежегодното повишаване на размера на пенсиите от 1 юли, което ще допринесе и за ограничаване на риска от бедност сред възрастните хора

Ежегодно ще се актуализират минималният и максималният осигурителен доход, което има ефект не само по отношение на приходите в осигурителната система, но и осигурява по-високи размери на паричните обезщетения и пенсиите на работещите

"Видно от изложеното, правителството има ясна визия относно действията, които трябва да предприеме за постигане на предвидима и справедлива пенсионна система, която осигурява адекватна защита на доходите в по-късните етапи от живота при ясно разграничаване на осигурителните и социалните плащания . Потвърждение, че визията на правителството и предприетите от него действия са в правилната посока, намираме и в изготвения Одитен доклад от Сметната палата по искане на настоящото Народно събрание, в който се съдържат аналогични констатации и препоръки", пише още в отговора ѝ.