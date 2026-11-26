Проверките на обществената поръчка за доставка на автобуси, обявена от „Столичен автотранспорт" през 2025 г., приключиха без установени нарушения. Това съобщават от дружеството, като уточняват, че както финансовата инспекция на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), така и проверката на временната комисия към Столичния общински съвет (СОС) са потвърдили законосъобразността на процедурата.

Обществената поръчка беше обект на многократни обсъждания както в заседанията на СОС, така и в медийното пространство. Тя беше обявена след две решения на общинския съвет от средата на 2024 г. за закупуване на превозните средства, като и двете бяха гласувани без осигурено финансиране.

Поръчката включваше четири обособени позиции – доставка на 70 нови 12-метрови нископодови климатизирани метанови автобуса, 20 употребявани 12-метрови автобуса, 25 употребявани 18-метрови автобуса и 7 употребявани двуетажни автобуса.

Финансовата инспекция на АДФИ е приключила с доклад, според който поръчката е възложена законосъобразно. Не са открити нарушения нито при обявяването и провеждането на процедурата, нито при сключването на договорите и започването на изпълнението по втората обособена позиция – за доставка на 20 употребявани 12-метрови автобуса.

Това е и единственият договор, по който Столичната община ще осигури финансиране и доставката ще бъде реализирана. Останалите три договора ще бъдат прекратени по право на 30 ноември 2026 г., тъй като за тях няма осигурени средства и доставките няма да се състоят.

От дружеството уточняват, че прекратяването няма да доведе до санкции или неустойки нито за изпълнителите, нито за „Столичен автотранспорт" като възложител. Причината е, че договорите са сключени на основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), който позволява сключването им при липса на осигурено финансиране.

Възможността дружеството да финансира доставките със собствени средства също е изключена, тъй като към момента Столичната община му дължи 9,5 млн. евро. Освен това на „Столичен автотранспорт" не е позволено самостоятелно да осигури финансиране чрез европейски средства или банков кредит.

Проверката на временната комисия към СОС също е стигнала до извода, че обществената поръчка е проведена съгласно приложимите правила, след необходимия контрол и с избор на икономически най-изгодната оферта.

През юни 2026 г. „Столичен автотранспорт" е предоставил необходимите документи и информация за поръчката и на Икономическа полиция.

Междувременно подвижният състав на дружеството продължава да намалява заради поредната процедура за бракуване на част от най-старите и амортизирани превозни средства. От август 2024 г. досега общо 110 автобуса са изведени от експлоатация.

Въпреки това през първите 10 месеца на 2026 г. са изминати с 841 315 км повече спрямо същия период на миналата година. В тези километри са включени и превозите на пътници от „Столичен електротранспорт" и „Метрополитен" заради различни инфраструктурни ремонти.

Така и 2026 г. ще приключи без нито един закупен нов автобус за столичани и гостите на града, въпреки усилията на дружеството. От ръководството и служителите му се надяват през 2027 г. да бъдат осигурени дългоочакваните инвестиции в подвижния състав. Според тях надеждната и безопасна работа на транспортната система изисква едновременно инвестиции, предвидимо финансиране и по-добри условия за хората, които ежедневно я поддържат.