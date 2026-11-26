"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

24-годишен мъж от видинското село Карбинци е задържан за кражба на дизелово гориво от товарен автомобил. Той е бил засечен от полицейски патрул около 19:30 ч. на главен път Е-79, при отбивката за село Черно поле.

Униформените забелязали младежа до турски влекач „Ивеко" с прикачено хладилно полуремарке. При проверката установили разлято гориво по асфалта, липсваща капачка на резервоара на ремаркето и поставен в него маркуч.

На място били открити и пет туби, пълни с дизелово гориво.

24-годишният мъж е задържан в ареста на полицията в Белоградчик. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.