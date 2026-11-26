Бързо производство е започнато срещу 34-годишен мъж за проявена агресия на пътя, съобщиха от МВР.

Около 21,10 часа снощи патрул на Районното в Стамболийски бил насочен към сигнал за катастрофа с материални щети на кръстовище в село Йоаким Груево. Произшествието възникнало, след като 19-годишен водач отнел предимството на друг автомобил, управляван от жена. Вместо да изчака намесата на униформените обаче нейният спътник решил да се саморазправя с младежа и му нанесъл удари, заради което бил отведен в полицейския арест за срок до 24 часа.