Спектакли за деца и майсторски класове са част от инструментите за привличане на младите към фестивалната общност

На днешното заседание на Общинския съвет бе приета единодушно артистичната програма и финансовата рамка на 66-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни". Събитието се организира от Община Русе и през идната година ще се проведе от 12 до 28 март в Русе с подкрепата на Министерството на културата. Очакванията са събитията да привлекат многобройна публика от региона, страната и съседна Румъния.

В центъра на изданието са мащабни симфонични вечери, премиери и нестандартни формати, разгърнати както на традиционните сцени в града, така и в алтернативното пространство „Фабрика Култура". Симфоничната програма обединява Фестивалния оркестър с Емил Табаков и Светлин Русев, Софийската филхармония, Русенската филхармония и Камерния ансамбъл „Софийски солисти", редом със словашкия симфоничен оркестър „Cappella Istropolitana" (с диригент Давид Холцингер и солист Щефан Мьолер) и Камерния оркестър на Виенската народна опера (Volks Opera).

Сценичната и камерната селекция се допълва от премиерен спектакъл на Държавна опера – Русе и балетната продукция „Надежда за балет", както и от рецитал на Кирил Манолов, „Trombone Attraction", вокален ансамбъл „Спектрум", „Swing a la Django", „Doris Orsan & Johannes Tonio Kreusch Duo" и Представителния хор от Стара Загора в навечерието на Благовещение.

Силно застъпени в изданието са работата с младите таланти, детската публика и социалното приобщаване. Фестивалът възстановява майсторските класове и представя детския мюзикъл „Славеят" на Националния музикален театър „Стефан Македонски" и симфоничната приказка „Петя и Вълкът" с „5nta Wind's" квинтет, а проектът „Докосни музиката" осигурява специализиран достъп до изкуството за незрящи и хора с увредено зрение.

Общият бюджет на 66-ото издание е 242 300 евро, като включва 122 000 евро общинска субсидия и планирани средства от Министерството на културата, спонсори и приходи от продажба на билети.