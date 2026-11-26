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46-годишен шофьор от видинското село Кутово е с опасност за живота след тежка катастрофа в промишлената зона на Видин. Инцидентът е станал снощи, след като мъжът загубил контрол над автомобила си и се ударил последователно в билборд и крайпътно дърво.

Той управлявал лек автомобил „Опел Корса" и при навлизането си в града излязъл извън пътното платно. Колата първо се забила в билборд, а след това спряла в дърво край пътя.

Очевидци подали сигнал на телефон 112. На мястото пристигнали полицейски екип и линейка, която транспортирала пострадалия до спешното отделение във Видин.

Заради тежкото му състояние и множеството наранявания мъжът е настанен за лечение в болница с опасност за живота.

На шофьора са взети проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите от тях все още не са ясни. По случая е образувано досъдебно производство.