Движението на товарни автомобили с тегло над 3,5 тона се ограничава в три пътни участъка в курортния комплекс Пампорово до 15 април 2027 г. Това става известно от заповед на кмета на община Смолян Николай Мелемов, публикувана на официалния сайт на администрацията. Ограничението е в сила от 24 ноември и е въведено с цел осигуряване на безопасното протичане на зимния туристически сезон.

Целта е да се облекчи трафикът в районите с интензивен туристически поток, където се наблюдава засилено движение на леки автомобили и таксита, обясни пред БТА заместник-кметът на община Смолян Марин Захариев. По думите му подобни ограничения се въвеждат всяка година през активния зимен сезон, а автомобилите, които зареждат търговските и туристическите обекти, могат да получат пропуски.

Ограничението обхваща три участъка: от разклона за телевизионната кула „Снежанка" на панорамния път Смолян – Пампорово до хотел „Белвю"; от разклона за курортно ядро „Малина" на пътя Пампорово – Девин до курортното ядро; както и от хотел „Невястата" до село Левочево.

Със заповедта се забранява и движението на всички моторни превозни средства в участъка от хотел „Илъка" до телевизионната кула „Снежанка".