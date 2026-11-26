Апелативният съд поряза жалбата на Николай Чалъков и го остави зад решетките окончателно

Посоченият от прокуратурата като лидер на "Ку-клукс-клан" в Пловдив Николай Чалъков се хвалил, че е най-големият скинар в града и набирал последователи сред хора, които мразят малцинствата и се дразнят от големия брой на мигрантите. Веднъж дори накарал момче от групата да махне белите връзки на маратонките си, защото те се полагат само на хора, които са "били цигани", а той още не бил посегнал на никого.

Това научи "24 часа" в кулоарите на Апелативния съд, който иначе гледаше искането на Чалъков да излезе от ареста при закрити врати. В крайна сметка магистратите го оставиха зад решетките. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Преди да изведат журналистите от залата прокурорът по делото Иван Перпелов заяви, че има доказателства не само за расистки идеи, а и за реални действия. Но отказа да съобщи какви точно. Според наши източници най-сериозният аргумент на прокуратурата е връзката на Николай Чалъков с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Както стана ясно още преди седмица, той показал нецензурираната версия на клипа от зверството на младеж и му казал, че то е дело на "негови момчета". По делото обаче няма данни обвинените за смъртта на Кузев да са членували в "Ку-клукс-клан". Двама от тях имали желание да станат част от организацията, но не били приети. Възможно е точно те да са изпратили видеото на Чалъков.

Според адвокатката му Ясенка Шигарминова няма доказателства за реални действия, а става дума за срещи на група младежи, които се събирали по заведения, за да си говорят, че мразят хора от различна раса и с различна сексуалност.

В следващите два месеца Чалъков не може да направи нов опит да излезе на свобода, освен ако не изникне извънредно обстоятелство. Той беше задържан на 17 ноември заедно с още 10 момчета, сред които 4 непълнолетни. Към момента само той е в ареста.