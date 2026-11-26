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Ремонтът на пътя София – Перник през Владая предизвика недоволство сред шофьорите заради поставените разделителни колчета, които според тях затрудняват движението. В петиция се настоява съоръженията да бъдат премахнати в участъците с прекъсната пътна маркировка.

Според Пътната агенция колчетата са поставени по предписание на експерти от СДВР като превантивна мярка срещу пътно-транспортните произшествия.

„Трафикът тук в пиковите часове е огромен. През лятото поне половината трафик за Гърция минава от тук. Смятам да внеса петицията в АПИ“, каза Руслана Петрова, създател на петицията.

По думите ѝ около 310 души са се подписали в рамките на 24 часа.

„Така поставени колчетата, трябва един гигантски слалом да правим с автомобилите. Не знам какво се случва, ако има ПТП и трябва да минат автомобили на Спешна помощ“, коментира Петрова.

Според нея катастрофите няма да приключат, а просто ще има „летящи колчета“.

„Тотално противоречие е поставянето на колчета и на места, на които има прекъсната линия“, каза от своя страна Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

Той също е на мнение, че колчетата няма да осигурят безопасност, а напротив – ще затруднят движението и ще създават условия за конфликтни ситуации.

В района има и пешеходна пътека, която завършва в дерето, съобщава бТВ.