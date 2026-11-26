Омбудсманът Велислава Делчева предупреди, че предложените промени в Кодекса на труда могат да отнемат част от правата на хората, работещи на 4-часов трудов договор. Според нея новият начин за изчисляване на трудовия стаж крие риск от намаляване на платения годишен отпуск и обезщетенията при пенсиониране, както и от ограничаване на допълнителните възнаграждения за стаж и професионален опит.

Заради промените Делчева е изпратила становище до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова, председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев и членовете на комисията.

Става въпрос за Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 52-654-01-175 от 10 ноември 2026 г. С него отново се предлага промяна в начина на изчисляване на трудовия стаж при работа на непълно работно време, както и пропорционално определяне на платения годишен отпуск.

Това не е първият опит за подобни промени. Омбудсманът вече сезира Конституционния съд заради предходни изменения в Кодекса на труда, прокарани чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Конституционният съд уважи искането на Делчева.

Сега в институцията отново постъпват множество жалби и сигнали от граждани, които се опасяват, че ще загубят придобити трудови права.

„Считам, че въвеждането на нова концепция за изчисляване на трудовия стаж не трябва да се превръща в основание за непропорционално ограничаване на трудови права, придобивани и упражнявани при установен и прилаган в продължение на десетилетия правен режим", подчертава омбудсманът.

Делчева обръща специално внимание на хората, които работят на непълно работно време по здравословни причини, заради семейни ангажименти или поради организацията на работата при работодателя.

Сред най-засегнатите могат да се окажат хората с трайни увреждания, за които работата на четири часа често е продиктувана от здравословното им състояние, а не от личен избор. Затова омбудсманът настоява да бъдат обсъдени специални защитни правила за тях.

Проблем има и при служителите, чието работно време е намалено едностранно от работодателя по реда на чл. 138а от Кодекса на труда. Според Делчева е неоправдано тези работници да губят трудов стаж заради решение, което не зависи от тях. Тя предлага изрично законово изключение, с което стажът им да се признава съобразно работното време, договорено преди намаляването му.

Риск има и за хората, които работят по два трудови договора на по четири часа. Подобна практика съществува в образованието, здравеопазването и социалните услуги.

В институцията на омбудсмана са постъпили конкретни жалби от педагогически специалисти, сред които учители по музика, работещи в две детски градини. При приемането на предложените промени те могат да получат по-малко признат трудов стаж, въпреки че реално работят по осем часа дневно.

Особено сериозни са последиците, които промените могат да имат върху обезщетенията при пенсиониране. Делчева предупреждава, че работещите на непълно работно време могат да бъдат лишени от правото на увеличено обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.

При работа по четири часа дневно през всички работни дни на годината ще са необходими приблизително 20 календарни години, за да бъдат признати 10 години трудов стаж при един работодател.

Омбудсманът алармира и за опасност от намаляване на платения годишен отпуск. Тя настоява да се спазват европейските стандарти, които гарантират минимум четири седмици платен годишен отпуск, както и да се запази правото на удължен платен отпуск за професиите, за които законът предвижда такъв.

В становището си до депутатите Делчева настоява за цялостна оценка на въздействието на предлаганите изменения върху трудовите права на гражданите.

Сред предложенията ѝ са да бъдат разписани ясни правила за признаване на стажа при работа по повече от един трудов договор, да се оценят последиците за обезщетенията при пенсиониране и допълнителните възнаграждения за трудов стаж и професионален опит, както и подзаконовата нормативна уредба да бъде съгласувана с новите текстове.

Делчева настоява и за ясни преходни разпоредби, които да гарантират запазването на вече придобития трудов стаж и произтичащите от него права.

Според омбудсмана законодателят има право да променя начина на изчисляване на трудовия стаж, но това не трябва да става за сметка на конституционно гарантираните права на работниците и служителите.