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Двама младежи на 25 и 26 години са обвинени за причиняване на телесна повреда на полицейски служител, след като хвърляли камъни по него в София. Инцидентът е станал на 24 ноември около 18,20 ч., докато униформеният изпълнявал служебните си задължения.

Софийската районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност двамата мъже с инициали В.Р. и В.Д. Според събраните до момента доказателства те са замеряли с камъни полицая, като в резултат на ударите му причинили лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 130, ал. 2 и чл. 20, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс. За това престъпление законът предвижда наказание до три години лишаване от свобода, информираха от следствието.

С постановление на наблюдаващия прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".