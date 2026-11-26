Недоволни жители на Бобов дол се събраха на протест пред Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Никола Василиев" в Кюстендил в подкрепа на родителите на починалото дете Владислав Идакиев. Момченцето от Бобов дол почина на 1 година и 3 месеца през март тази година. Основното искане на протестиращите е съдебномедицинската експертиза да бъде завършена и да се даде ясен отговор за причината за смъртта на детето, предаде БТА.

Според родителите Роберто и Ерика Идакиеви до момента няма категорично заключение дали съществува пряка причинно-следствена връзка между поставена ваксина срещу морбили и последвалата смърт на детето. Те подчертаха, че протестът не е насочен срещу конкретни лекари или институции, а цели единствено по-бързото приключване на разследването и изясняването на всички обстоятелства около случая.

След среща днес с ръководството на болницата в Кюстендил и със съдебния лекар семейството е получило уверение, че работата по експертизата продължава и заключението ще бъде готово до края на годината. В зависимост от резултатите ще стане ясно дали има данни за лекарска грешка или друга причина, довела до смъртта на детето.

„Девет месеца сме в неведение какво се е случило с детето ни. Искаме само яснота, искаме да знаем истината. Обещаха ни, че най-късно до 22 декември ще има отговор дали ваксината е основната причина за смъртта или има друга причина", каза Роберто Идакиев.

По думите му четири дни след поставянето на реимунизационна ваксина детето е получило гърч без температура. То било прегледано в Спешния център в Бобов дол, а впоследствие и в болницата в Дупница, където направените изследвания не показали отклонения. Семейството потърсило и консултация с детски невролог в София. След извършените там изследвания родителите получили уверение, че детето е в добро състояние и няма притеснителни данни.

„На следващата сутрин детето се събуди, пи вода, гушна се в майка си и след това се случи най-лошото", разказа бащата.

Родителите твърдят, че в хода на проверката са установили разминаване в партидните номера на поставената ваксина. Според тях това поражда съмнения и налага допълнително изясняване.

„Предполагаме, че има някакво несъответствие. Не обвиняваме никого, преди да излезе експертизата, но искаме да знаем истината", заяви още Роберто Идакиев.

Майката на детето, Ерика Идакиева, отправи критики и към личния му лекар. „Ако до края на годината няма готова съдебномедицинска експертиза, ще предприемем други действия. Девет месеца чакаме отговор какво се е случило със сина ни", посочи тя.

На протеста в подкрепа на родителите присъстваха и представители на политически партии.