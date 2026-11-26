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Пълна ревизия ще извърши Националната агенция по приходите (НАП) на всички погребални агенции на територията на Враца.

Действията са по изричното разпореждане на Окръжната прокуратура в града. Причината е течащото разследване на пет погребални агенции за укриване на данъци в големи размери.

Всички те извършват дейност на територията на Враца. Действията срещу тях от държавното обвинение започнаха след подадени сигнали от потърпевши граждани.

Разследваният период е от началото на 2020 г. до края на 2024 . Разпитани са стотици хора, които са организирали погребения на свои близки. Проследява се дали те не са плащали повече от обявените цени за отделни услуги. Целта е да се установи дали подадените сигнали за недекларираните суми и укриване на данъци отговарят на истината.