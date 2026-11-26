През декември ще започне процедурата за избор на нов Ловчански митрополит, името ще е ясно до 3 месеца
Благотворителната изложба „Деца рисуват за деца" бе открита днес в Народното събрание съвместно от българският патриарх Даниил и председателката на парламента Михаела Доцова. Депутати от всички парламентарни групи уважиха събитието и повечето от произведенията на младите творци бяха изкупени. Средствата, събрани от различните инициативи, свързани с конкурса на Патриаршията ще се използват за закупуване на съвременна медицинска апаратура, за осигуряване на лекарства и ремонт на детските отделения на болниците във Видин, Враца и Ловеч.
Патриархът напомни, че миналата година са събрани около 20 000 лв., които са били дарени на детското отделение по уши, нос и гърло в ИСУЛ, а предишни години парите са отивали за ново оборудване, двойни легла за родителите, които придружават децата си в болницата, за ремонт на санитарни възли и стаите в детското отделение. Тази година Светият синод е решил средствата от изложбата да се разпределят на три равни части за детските отделения в болниците във Видин, Враца и Ловеч.
За втори път Народното събрание е домакин на изложба, показваща творби на лауреатите от конкурса на Светия синод. Патриарх Даниил напомни, че инициативата "Деца рисуват за деца" е от 2014 г., а през различните години конкурсът е посвещаван на различни теми. Тази година децата са изобразявали своя небесен покровител и своя православен храм. Негово Светейшество препоръча на депутатите да разгледат внимателно албумите, в които са събрани изобразително изкуство, стихотворения, разкази, есета и други творби от децата, участници в инициативата. "Тези деца разсъждават по един детски, чист начин за своята вяра, виждат прилагането ѝ в живота. Това е един силен показател за това има ли полза децата да се запознават с истините на православната вяра, дали действително тя ги учи на отговорност, на грижа, послушание към родителите, изпълнителност, човеколюбие", каза Даниил. "Аз съм убеден, че такива деца са ни необходими и държавата следва да положи грижи до повечето деца да стига възможността да се запознават с истините на традиционното изповедание в България", добави патриархът.
Над 1350 творби са подадени за тазгодишния конкурс. "Нека тази непосредственост, чистота, надежда, вяра и любов, които са изразени от тези творби, да ни подтикне като възрастни хора да се постараем да опазваме и да насърчаваме тези добродетели у подрастващите. Бог да помага на всички", пожела патриарх Даниил.
"Тези рисунки са творения на деца, които са нарисували своята църква или своя пазител. Днес можем само да се учим от това, което децата правят като послания: да търсим в човека, Бога и църквата истината и да бъдем по-добри", каза Доцова.
Първоначално изложбата е трябвало да се открие на 26 октомври, тогава обаче парламентът почиташе паметта на Вежди Рашидов, а сега събитието стана броени дни след поклонението пред Ловчанския митрополит Гавриил, който почина в неделя. Патриархът припомни, че покойният митрополит е положил изключително големи усилия за разрастване дейността на културно-просветния отдел на Светия Синод и лично е следял целия процес за детския конкурс - от обявяването на темата, през събирането на творбите, оценяването и награждаването им. Похвали и образователната дейност на Гавриил в епархията му.
Врачанският митрополит Григорий, който е наместник на Гавриил и временно управлява Ловчанската епархия обясни, че според устава на Църквата нов митрополит ще бъде избран до 3 месеца. За да се задвижи процедурата първо трябва да се събере епархийският съвет на Ловчанската епархия, който са поиска решение от Светия синод, който да изготви листа с епископите, които може да оглавят епархията. Григорий изрази надежда до заседанието на Светия синод на 10 декември вече да има готовност за искането на съвета.
След смъртта на патриарх Неофит врачанският митрополит Григорий и покойният Гавриил бяха кандидати за престола, Синодът обаче предпочете Даниил.