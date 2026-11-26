През декември ще започне процедурата за избор на нов Ловчански митрополит, името ще е ясно до 3 месеца

Благотворителната изложба „Деца рисуват за деца" бе открита днес в Народното събрание съвместно от българският патриарх Даниил и председателката на парламента Михаела Доцова. Депутати от всички парламентарни групи уважиха събитието и повечето от произведенията на младите творци бяха изкупени. Средствата, събрани от различните инициативи, свързани с конкурса на Патриаршията ще се използват за закупуване на съвременна медицинска апаратура, за осигуряване на лекарства и ремонт на детските отделения на болниците във Видин, Враца и Ловеч.

Патриархът напомни, че миналата година са събрани около 20 000 лв., които са били дарени на детското отделение по уши, нос и гърло в ИСУЛ, а предишни години парите са отивали за ново оборудване, двойни легла за родителите, които придружават децата си в болницата, за ремонт на санитарни възли и стаите в детското отделение. Тази година Светият синод е решил средствата от изложбата да се разпределят на три равни части за детските отделения в болниците във Видин, Враца и Ловеч. Димитър Здравков от "Прогресивна България" беше сред първите дошли да разгледат картините на децата. Снимка: Весела Бачева

За втори път Народното събрание е домакин на изложба, показваща творби на лауреатите от конкурса на Светия синод. Патриарх Даниил напомни, че инициативата "Деца рисуват за деца" е от 2014 г., а през различните години конкурсът е посвещаван на различни теми. Тази година децата са изобразявали своя небесен покровител и своя православен храм. Негово Светейшество препоръча на депутатите да разгледат внимателно албумите, в които са събрани изобразително изкуство, стихотворения, разкази, есета и други творби от децата, участници в инициативата. "Тези деца разсъждават по един детски, чист начин за своята вяра, виждат прилагането ѝ в живота. Това е един силен показател за това има ли полза децата да се запознават с истините на православната вяра, дали действително тя ги учи на отговорност, на грижа, послушание към родителите, изпълнителност, човеколюбие", каза Даниил. "Аз съм убеден, че такива деца са ни необходими и държавата следва да положи грижи до повечето деца да стига възможността да се запознават с истините на традиционното изповедание в България", добави патриархът.

Над 1350 творби са подадени за тазгодишния конкурс. "Нека тази непосредственост, чистота, надежда, вяра и любов, които са изразени от тези творби, да ни подтикне като възрастни хора да се постараем да опазваме и да насърчаваме тези добродетели у подрастващите. Бог да помага на всички", пожела патриарх Даниил. Част от картините на децата Снимка: Весела Бачева

"Тези рисунки са творения на деца, които са нарисували своята църква или своя пазител. Днес можем само да се учим от това, което децата правят като послания: да търсим в човека, Бога и църквата истината и да бъдем по-добри", каза Доцова.

Първоначално изложбата е трябвало да се открие на 26 октомври, тогава обаче парламентът почиташе паметта на Вежди Рашидов, а сега събитието стана броени дни след поклонението пред Ловчанския митрополит Гавриил, който почина в неделя. Патриархът припомни, че покойният митрополит е положил изключително големи усилия за разрастване дейността на културно-просветния отдел на Светия Синод и лично е следял целия процес за детския конкурс - от обявяването на темата, през събирането на творбите, оценяването и награждаването им. Похвали и образователната дейност на Гавриил в епархията му. Първи картини си купиха от ДПС. Снимка: Весела Бачева

Врачанският митрополит Григорий, който е наместник на Гавриил и временно управлява Ловчанската епархия обясни, че според устава на Църквата нов митрополит ще бъде избран до 3 месеца. За да се задвижи процедурата първо трябва да се събере епархийският съвет на Ловчанската епархия, който са поиска решение от Светия синод, който да изготви листа с епископите, които може да оглавят епархията. Григорий изрази надежда до заседанието на Светия синод на 10 декември вече да има готовност за искането на съвета.