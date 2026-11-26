Заводът за барут, чието изграждане е планирано край димитровградското село Бодрово, ще бъде разположен на повече от 5 км от населеното място. Това каза кметът на Димитровград Иво Димов по време на заседание на Общинския съвет, в отговор на въпрос на общинския съветник Венета Стоянова, предаде БТА.

Кметът уточни, че информацията е от среща с представител на инвеститора и представители на различни институции, състояла се при областния управител на Хасково.

Димов поясни още, че теренът от около 1300 дка е бил използван за военен полигон. Производствените сгради и складовете на бъдещия завод ще бъдат разположени във вътрешността на имота, на отстояние около 5,6 километра от селото. В плана е предвиден обходен маршрут за транспортните средства, които няма да преминават през населеното място.

Той увери, че дейността на предприятието ще бъде под контрола на компетентните държавни институции, сред които Министерството на вътрешните работи и Инспекцията по труда, по повод притесненията на хората, които са свързани с безопасността, екологията и липсата на достатъчно информация за инвестиционното намерение.

Планирано е производствената технология де не включва открити пещи. Предвижда се предприятието да разполага със собствена пречиствателна станция, автоматизирани системи за контрол и охрана, включително въоръжена охрана. По представената информация от инвеститора се очаква да бъдат открити около 120-130 работни места с добро възнаграждение.

Димов съобщи още, че за населените места в района се предвижда фонд за подобряване на средата, като жителите ще могат да определят за какви дейности да бъдат използвани средствата.

Кметът подчерта, че проектът е в начален етап и предстои обществено обсъждане с жителите на засегнатите населени места. Той е настоял за организиране на среща в най-кратки срокове, на която инвеститорът и компетентните институции да представят подробна информация и да отговорят на въпросите на хората.

Съвместно дружество между двама български и един турски оръжейни търговци ще изгражда новия завод за производство на барут. Решението за изграждане на завод за барут беше взето от Министерския съвет миналата седмица. Оттам съобщиха, че инвестицията е за 250 млн. евро и ще създаде 100 нови работни места. В момента проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен. Правителството обаче отказваше да каже кой седи зад проекта, тъй като се пазела търговска тайна. Вицепремиерът Александър Пулев обясни, че държавата ще има 50% участие в него, като в замяна ще даде терен, но не и средства от бюджета.

Сега става ясно, че инвестицията ще бъде реализирана на четири етапа като се финансира с частни средства. Заводът се очаква да създаде поне 110 постоянни работни места и да започне работа до 1 година след старта на строителните дейности.