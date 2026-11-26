Няма недостиг на ваучери за храна на пазара, напротив има свободни квоти във всички останали лицензирани играчи на този пазар. Това каза за БТА адв. Любомир Цеков, председател на Борда на българските оператори на електронни ваучери за храна (ББОЕВХ).

Бордът изпрати позиция до БТА в която се заявява, че информацията за изчерпването на квотата, разпространена от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България (АОВХ), не означава, че работодателите ще останат без възможност за обслужване.

В Борда на българските оператори на електронни ваучери за храна членуват четири дружества - „Фидуция" (Fidutsia), „Фуудкард" (Foodcard), „МайФин" (MyFin) и „Български пощи". Те са част от общо десетте оператора, които осъществяват дейност на българския пазар.

„Към настоящия момент операторите от борда разполагат с наличен ресурс и имат възможност да сервизират допълнителни клиенти. Това създава реална възможност част от работодателите, които все още търсят решение за предоставяне на електронни ваучери за храна на своите служители, да бъдат обслужени", се посочва в позицията.

Любомир Цеков каза, че всички членове на ББОЕВХ имат свободна квота.

По отношение на информацията за изчерпване той коментира, че това не бива автоматично да се възприема като невъзможност за обслужване на работодателите, които имат желание да предоставят тази социална придобивка на своите служители.

„На пазара има оператори, които разполагат с ресурс и са готови да обслужат допълнителни клиенти. Нашата цел е в текущата пазарна ситуация да се внесе яснота и да се постигне максимална степен на информираност, така че да се минимизира броят на необслужените работодатели и служители", заяви той. По думите му работодателите, които все още не са осигурили ваучери за храна за своите служители, могат да проучат възможностите за обслужване.

Според него се създава изкуствен страх за недостиг, какъвто няма.

„Това е симулиране на недостиг от името на асоциацията, чиято отговорност няма как да бъде ангажирана, защото тя е субект, различен от нейните членове и в същото време субект, който не е търговец и не работи на този пазар. Никой от операторите нейни членове не казва къде няма квота", коментира Любомир Цеков.

Според него практиката за предварително резервиране на определен обем „на зелено" води именно до изкуствена липса на квота на пазара, на който работят операторите членове на тази асоциация.

Само преди три дни бе съобщено, че годишната квота за ваучери за храна за 2026 г., която е в размер на 818 млн. евро, е изчерпана. Това съобщиха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България. Всички 100 индивидуални квоти на операторите, всяка от които е на стойност около 8,18 млн. евро, вече са разпределени, посочиха от асоциацията.