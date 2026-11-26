Внесохме предложение между първо и второ четене на държавния бюджет детски градини, училища, ясли, и студентски общежития да бъдат на цени за битови потребители, както се случваше през 2022, 2023 и 2024-а година. Цената на електроенергията е близо 290 евро на мегаватчас, а средната цена се очаква да е около 260 евро на мегаватчас.

Това заяви Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната" пред журналисти в Народното събрание.

Преди дни опозицията предупреди, че за първи път от 2022 г. насам училищата и детските градини ще плащат ток като бизнеса, което вероятно ще удвои сметките им. Това бе заложено в бюджета за 2027 г., затова сега от ПП правят контрапредложение.

По думите на Рибарски детските градини, детските ясли, училищата и студентските общежития не могат да бъдат оставени на произвола на високите цени и изрази очаквания управляващите да чуят опозицията и да приемат поне това предложение.