Издирван с влязла в сила присъда е открит в столичния квартал „Факултета", съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Трима мъже - роднини, са задържани за агресивни действия спрямо полицейските служители. От Софийската районна прокуратура съобщиха, че на двама от тях - на 25-и 26 години, са повдигнати обвинения за причиняване на телесна повреда на полицейски служител.

На 24 ноември около 19:00 ч. служители на столичното Трето РУ извършили проверка на къща в кв. „Факултета" след получена информация, че на адреса се намира обявен за общодържавно издирване с влязла в сила присъда.

В хода на проверката, при неговото установяване и задържане, 38-годишният мъж оказал яростна съпротива, което наложило използването на тейзър. Междувременно на място се събрала сериозна група местни жители – към 30 роднини и съседи на задържания, които се нахвърлили върху полицейските служители с камъни и други подръчни средства. В помощ на колегите си от районното управление пристигнали и служители от отдел „Специализирани полицейски сили"- СДВР и ситуацията много бързо е овладяна. Вследствие на агресивните действия на роднините леко е пострадал един служител на реда, който след преглед в лечебно заведение е освободен.

По случая са задържани за срок до 24 часа трима криминално проявени мъже – двама младежи на 25 и 26 години и 40-годишен, известни за грабежи и кражби.

Според прокуратурата събраните до момента доказателства сочат, че те са хвърляли камъни по полицай по време на изпълнение на служебните му задължения. Вследствие на ударите му е причинена лека телесна повреда.