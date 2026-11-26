Домакинствата в България са изразходвали средно 18,1 на сто от разполагаемия си доход за жилищни нужди през 2025 г. спрямо 19,3 на сто през предходната година. Това показват представени днес данни на европейската статистическа служба Евростат.

Делът за страната се понижава с 1,2 процентни пункта на годишна база и остава под средното равнище за Европейския съюз от 18,9 на сто. В ЕС показателят също намалява спрямо отчетените 19,2 на сто през 2024 г.

Данните показват трайно понижение на дела на жилищните разходи в доходите на домакинствата в България през последното десетилетие. От 28,9 на сто през 2016 г. показателят спада до 27,3 на сто през 2017 г., 26,8 на сто през 2018 г. и 24,8 на сто през 2019 г. През 2020 г. делът се понижава до 23,2 на сто, а през 2021 г. достига 21,6 на сто. През 2022 г. тенденцията временно се обръща и делът нараства до 23,3 на сто. След това той отново намалява до 21,2 на сто през 2023 г., 19,3 на сто през 2024 г. и 18,1 на сто през 2025 г., най-ниското равнище за разглеждания период. Спрямо 2016 г. понижението достига 10,8 процентни пункта.

Сред държавите членки най-голяма част от разполагаемия доход за жилищни разходи отделят домакинствата в Гърция, 34,6 на сто, следвани от Дания с 27,7 на сто, Швеция с 24,2 на сто и Германия с 24,1 на сто.

Най-ниски дялове са отчетени в Кипър, 10,9 на сто, Хърватия с 11,5 на сто, Малта с 12,6 на сто и Словения с 12,8 на сто.

В съседните на България държави от ЕС делът достига 15,6 на сто в Румъния, докато в Гърция остава най-високият в Съюза.

Повече от две трети от населението на ЕС, 68 на сто, живеят в собствено жилище. Делът варира от 47 на сто в Германия до 94 на сто в Словакия.

В статистиките на Евростат разходите за жилище се отнасят до месечните разходи, свързани с правото на домакинството да обитава жилището си, както и с действителното потребление на комунални услуги.

Такива са разходите за обитаване и право на ползване (наеми или лихвени плащания по ипотека за собственици на жилища, но без главницата по ипотеката), действителните месечни разходи за вода, електроенергия, газ и отопление, както и разходите за редовна поддръжка и ремонти, застраховка, задължителни услуги или такси и данъци.