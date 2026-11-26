Компенсиране на разходите за електроенергия на училища, детски градини, ясли, общежития, читалища и храмове предлага депутатът от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова. Тя е внесла предложението заедно със свои колеги от парламентарната група като промяна в Закона за държавния бюджет.

Идеята е тези институции, както и детските спортни школи, да получават компенсации за електроенергията до размера на цената за битовите потребители. Предложението обхваща и разходите за уличното осветление и осветлението на площади.

Според Фандъкова промяната цели да поправи съществен пропуск в проекта за държавен бюджет, приет на първо гласуване.

Тя посочва, че като юридически лица всички изброени институции са длъжни да плащат електроенергията по по-високите цени за небитови потребители. Дори и с предвидените компенсации за бизнеса разходите им ще се увеличат чувствително.

„Тяхната дейност категорично не е стопанска, не е свързана с генериране на печалби, а е социална и образователна", аргументира се депутатът във Фейсбук.

По думите й при финансови ограничения и постоянно повишаване на разходите за издръжка не е допустимо по-високата цена на електроенергията да бъде за сметка на образованието на децата, младите хора и общините.

"Предложението няма да струва нищо на държавния бюджет. Финансирането е предвидено изцяло през Фонд "Сигурност на електроенергийната система", където се събират 5% вноски от производителите на електроенергия и от операторите на батерийни съоръжения. Натрупаните средства във фонда са предостатъчни, за да покрият нуждите както на обществените и образователните институции, така и на бизнеса", обясни бившият енергиен министър и депутат от ГЕРБ Жечо Станков пред медиите в парламента.