Над 1000 светлинни елемента и нови атракции ще преобразят Русе за коледните и новогодишните празници. Украсата на града е изградена около концепцията за фестивала „Русе – коледната звезда на Дунав" и включва нови фотокътове, светещи композиции и впечатляваща инсталация с цифрите „2027" в центъра на Русе.

Празничната визия се реализира от ОП „Русе арт" със съдействието на ОП „Комунални дейности". Тя е съобразена и с организацията на коледния базар на площад „Свобода", където ще бъдат разположени 22 дървени къщички.

Сред новите атракции е внушителната светеща композиция с 2D обемни цифри „2027" и свързваща арка, разположена до кръглия шадраван срещу Съдебната палата. Съоръжението предлага възможност за атрактивни снимки на фона на русенски символи като Паметника на свободата и Доходното здание. В близост е изграден и нов празничен фотокът. Той включва триметрова елха и обемно светещо мече Теди, които допълват възможностите за празнични снимки и семейни спомени.

Специално внимание е отделено на най-малките посетители. В основния коледен кът до Паметника на свободата са разположени пощенската кутия за Дядо Коледа, както и традиционните светещи елементи като джудже, снежен човек и елха. Там са монтирани още нова шейна в златист цвят, два светещи елена и декоративен пингвин. От другата страна на паметника децата ще могат да се снимат в нови тематични фоторамки с образите на елф и елен, както и в 3D рамката с образа на Дядо Коледа.

Традиционната светеща лодка в шадравана срещу ресторант „Хепи" отново намира място в украсата като символична препратка към Дунав и връзката на Русе с реката. Композицията е обогатена с декоративни елементи във формата на лодки.

Пред Паметника на свободата е монтирана светлинна арка със звезда, а по площада са разположени познатите светещи сфери, обемно сърце и множество декоративни елементи. Алеите са озарени от светлинни гирлянди, ефекти тип „звездно небе", цветни падащи капки, топки, чадърчета и други празнични композиции. Туфите и голяма част от дърветата на площада са украсени със стрингове по дънерите и декоративни елементи по клоните.

За пета година основната коледна елха на Русе е естественото дърво пред сградата на Общината, което ще бъде украсено със светещите гирлянди, блицове, падащи капки и над 40 големи червени и златни топки.

В различни части на града са монтирани общо 1060 коледни елемента и над 9200 метра светлинни гирлянди, които ще създават празнична атмосфера през целия коледен сезон. Всички елементи са LED, нисковолтови, енергоспестяващи и с най-висока степен на влагозащита.

Общината призовава гражданите да пазят декоративните елементи, за да могат всички русенци и гости на града да се радват на празничната атмосфера и да създават красиви спомени в навечерието на Новата година.