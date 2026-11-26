Работил е в клиника "Медикус алфа", където почина 6-годишният Ангел, разкри бащата на Сияна

Трябва ли да ми се сложи дамга за това, попита д-р Калин Калинов

Редица управленски длъжности в Пловдив е заемал новият шеф на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" д-р Калин Калинов. Назначението му на новия пост предизвика бурна реакция от бащата на загиналата Сияна Николай Попов. Той го обвини в конфликт на интереси, защото е работил в частната клиника "Медикус алфа", където почина 6-годишният Ангел Райчев от Белащица, а сега оглавява институцията, която постанови лечебното заведение да бъде затворено. Съдът обаче спря предварителното изпълнение, предстои спорът да се реши по същество.

"Няма какво да ме уплаши, знам откъде идвам и съм наясно, че ще ме брули силен вятър на новия пост, но на тези години няма какво да ме стресне", коментира пред "24 часа" д-р Калинов.

Той потвърди, че е работил в споменатата клиника.

"Да, имах консултантски договор на 4 часа за няколко месеца. Но значи ли, че на лекари, които са работили в лечебно заведение, където е имало инцидент, трябва да им се сложи дамга", попита Калинов.

По думите му това няма връзка с трагедията. "За мен е важно да излезе обективната истина, ако се наложи да се извърши нова проверка на "Медикус алфа", ще я разпиша и ще съдействам", увери той. Д-р Калинов заяви, че е готов да разговаря и с родителите на Ангел.

"В същото заведение преди месеци ми спасиха живота и ме върнаха от онзи свят", разказа той.

В последните 20 години той е заемал редица ръководни длъжности в Пловдив. Беше управител на ДКЦ V в район "Тракия", после оглави Комплексния онкологичен център, след това стана директор на дирекция "Здравеопазване" в Община Пловдив при управлението на кмета Здравко Димитров. После беше за известно време и управител на общинската болница "Свети Мина".