Окръжният съд във Велико Търново върна на прокуратурата делото за побоя над русенския полицейски шеф Николай Кожухаров и съседът му Георги Димитров, извършен от четирима младежи в нощта на 4 септември 2025г. На разпоредителното заседание магистратите констатираха съществени нарушения и неточности в обвинителния акт, които нарушават правото на защита на обвиняемите.

Екшънът се разигра на улица в Русе, близо до дома на комисар Николай Кожухаров. Полицейският началник и съпругата му се прибирали със съседско семейство от ресторант, когато автомобил с четирима младежи, единият от които непълнолетен, преминал рисково. Приятелят на полицая им направили забележка и възникнал конфликт. Кожухаров опитал да спре ескалацията, но въпреки, че се представил, бил нападнат с юмруци от 16-годишния Станислав. От побоя комисар Кожухаров получил разкъсване на десния бъбрек и масивен кръвоизлив. Животът му бе спасен със спешна операция и се възстновява дълго.

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият Станислав А. е обвинен в това, че в района на кръстовището на ул. „Мостова" и ул. „Богдан войвода", като непълнолетен, но като могъл да разбира и ръководи постъпките си, чрез нанасяне на удари с юмрук в дясната лумбална област на тялото, причинил на полицейски орган при изпълнение на службата му тежка телесна повреда. Кожухаров оказвал съдействие на намиращия се в опасност Георги Димитров с цел да пресече нанасяния му побой от Кирил Г., Виктор И. и Жулиен С. К. /и тримата от гр. Русе/.

Подсъдимите Кирил, Жулиен, Виктор пък са изправени на съд, че по хулигански подбуди, чрез нанасяне на удари с ръце и крака причинили на Димитров лека телесна повреда - разкъсване по горната устна и кръвонасядане по лигавицата на долната устна, довели до временно разстройство на здравето.

Делото се гледа при закрити врати заради участието на непълнолетния. Неговият адвокат Методи Лалов е посочил редица пороци в обвинителната теза на прокуратурата. В обвинителния акт неточно Николай Кожухаров фигурира като полицейски началник, но към датата на инцидента той е бил зам.-директор. Заповедта за повишението му е връчена на 16 октомври. Освен това престъплението се води срещу полицейски орган, по служба, а той не е бил на работа.

Съдебният състав е констатирал противоречия между обстоятелствената част и диспозитива, както и непълнота на изложените фактически твърдения.

На първо място съдът е констатирал, че в диспозитива не е посочено точното време на възстановяване на пострадалия комисар. Прието е, че това е правнорелевантен факт, който извежда съставомерните признаци на деянието, а посочването му като „известно време след това" създава неяснота относно възможността подсъдимият да разбере за какво е повдигнато обвинението.

"В обвинителния акт няма ясно и точно очертан предмет на доказване по отношение на деянието, извършено от непълнолетния подсъдим, а именно липсата на фактически твърдения относно това по повод на какви служебни задължения в качеството си на полицейски орган е изпълнявал пострадалият към момента на деянието и какво негово разпореждане не е изпълнено", се казва в мотивите.

Съдът констатира и противоречие в твърдяната форма на вина, при която е извършено деянието от страна на непълнолетния. Констатиран е и дефицит на обосновка на квалифициращото обстоятелство по отношение на деянието на останалите трима подсъдими, а именно в какво се изразяват хулиганските подбуди.

Според съда констатираните противоречия и непълноти не позволяват обвинението да бъде ясно и точно очертано и ограничават правото на обвиняемите да разберат в какво са обвинени и да организират защитата си, съобщиха от пресцентъра.

Съдът прекрати съдебното производство и върна делото на прокуратурата за отстраняване на констатираните нарушения.

Определението за прекратяване и връщане на обвинителния акт на прокурора подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Велико Търново.