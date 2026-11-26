Висшият адвокатски съвет призова адвокатите да преценяват свободно дали да приемат назначения за особени представители, когато определеното от съда възнаграждение не отговаря на положения труд, отговорността и достойнството на професията. От съвета заявяват, че независимостта на адвокатурата не може да бъде накърнявана в името на независимостта на съдебната власт.

Позицията е публикувана след Решение № 20 от 17 ноември 2026 г. по конституционно дело № 13/2026 г., с което Конституционният съд обяви за противоконституционна част от чл. 36а, ал. 1 от Закона за адвокатурата. С решението правомощието за определяне на възнагражденията на адвокатите, посочвани за особени представители от адвокатските съвети, беше възложено изцяло на съда.

От Висшия адвокатски съвет подчертават, че всяка форма на процесуално представителство трябва да се основава на свободната професионална преценка и доброволното съгласие на адвоката да поеме защитата по конкретно дело. Според тях финансовата независимост е пряко свързана с независимостта на адвокатската професия, тъй като адвокатите сами организират и обезпечават финансово дейността си.

В позицията се припомня, че Съдът на Европейския съюз, Съветът на Европа и редица европейски институции утвърждават независимостта на адвокатите и техните самоуправляващи се организации като основа на върховенството на правото, достъпа до правосъдие и защитата на човешките права.

От адвокатския съвет посочват и Конвенцията на Съвета на Европа за защита на адвокатската професия, която гарантира правото на адвокатите свободно да приемат или отказват представителство, както и ролята на професионалните им организации в защитата на тяхната независимост и благосъстояние.

Като допълнителен аргумент е посочена позиция от 19 ноември 2026 г. на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE) относно безплатното правно консултиране съгласно Новия пакт за миграцията и убежището. Според нея осигуряването на правни консултации и процесуално представителство, необходимо за защитата на основните права, е отговорност на държавата и не може да зависи от системното полагане на неплатен или недооценен професионален труд от адвокатите.

Висшият адвокатски съвет се обръща и към членовете на адвокатските колегии с призив да продължат да отстояват независимостта, свободата и достойнството на професията. Организацията заявява подкрепа за всички разумни, законосъобразни и справедливи инициативи на колегиите в защита на правата на адвокатите, включително правото им на справедливо възнаграждение.

В обръщението си към съдиите адвокатският съвет припомня, че българската адвокатура години наред е подкрепяла усилията за независима съдебна система, достойни възнаграждения и самостоятелен бюджет на съдебната власт. От организацията очакват уважението към адвокатската професия да се отразява и при определянето на адвокатските възнаграждения и присъждането на разноските по делата.

При тези решения трябва да се отчитат приложимият закон, обемът и сложността на адвокатския труд, професионалната отговорност и значението на адвокатската защита за функционирането на правосъдието.

„Независимостта на съда и независимостта на адвокатурата са взаимно допълващи се гаранции за справедливо правосъдие", подчертават от Висшия адвокатски съвет. Според организацията тяхното отстояване изисква взаимно уважение и зачитане на достойнството на двете професии.