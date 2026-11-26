Над 3700 деца и ученици са посещавали българските неделни училища в Германия през миналата учебна година. Министерството на образованието и науката (МОН) подпомага организационно, методически и финансово общо 31 училища в страната.

Това стана ясно по време на среща на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев с представители на двете български неделни училища в Берлин. Разговорът се проведе в българското посолство в германската столица, съобщиха от МОН.

Сред обсъдените теми беше популяризирането на възможностите за висше образование в България сред учениците зад граница. Министърът предложи младежите да имат възможност за директни разговори с преподаватели и студенти от български университети, за да се запознаят с предлаганите специалности и да направят информиран избор за бъдещето си.

Учителите подкрепиха идеята, като отбелязаха, че към момента интересът на техните възпитаници е насочен предимно към медицинските специалности.

По време на срещата преподавателите разказаха за трудностите пред децата и семействата им, които съчетават обучението в германската образователна система с посещенията в българските училища. Те подчертаха, че неделните училища са не само място за изучаване на български език, история и култура, но и среда за създаване на приятелства и изграждане на общност. Много от учениците продължават да поддържат връзка помежду си и след завършването си.

Обсъдени бяха още предстоящите промени в учебните програми и учебниците в България, както и разпределението на часовете в неделните училища зад граница. Според проф. Вълчев водеща роля при разработването на учебното съдържание трябва да имат учителите с практически опит, тъй като те най-добре познават потребностите на децата.

Министърът пое ангажимент през следващата година да бъде организирана работна среща с представители на българските неделни училища, на която да бъдат обсъдени конкретни предложения за подобряване на учебните материали.

В разговора участваха и досегашният генерален директор на БТА Кирил Вълчев и посланикът на България в Германия Григор Порожанов. Те обсъдиха и ролята на медиите за популяризирането на дейността на неделните училища и предоставянето на актуална информация на българите зад граница.

След срещата проф. Вълчев разгледа учебните помещения на Българското училище в Берлин, разположени в комплекса на посолството. Тази година се навършват 60 години от създаването на първото българско училище в германската столица. Днес там се обучават 191 ученици от I до XII клас, като занятията се провеждат през цялата работна седмица и са съобразени с ангажиментите на децата в германските училища.

В рамките на визитата си в Германия министърът посети и община Елстертребниц, където Българската православна църква изгражда духовен и образователен център. Предвижда се в него да се провеждат занятия на българско неделно училище, както и образователен обмен с ученици от България.