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Нашето желание и искане е да съсредоточим подкрепата си в районите на Украйна, където живее българското население, изтъкна Радев

България е готова да участва в новия заем от 45 млрд. евро за подкрепа на Украйна. Това потвърди в четвъртък премиерът Румен Радев. Страната ни обаче няма да дава средства за закупуване на оръжия и боеприпаси, уточнява Euronews.

Българският министър-председател Румен Радев потвърди, че страната ще се присъедини към новия заем на Европейския съюз за Украйна в размер на 45 млрд. евро, но ще откаже да участва във финансирането на покупките на оръжия и боеприпаси.

Заемът трябва да покрие две трети от бюджетния дефицит на Киев за 2027 г., докато страната продължава да води война.

„Готови сме да се присъединим към него", заяви Радев в четвъртък.

Първоначално премиерът изрази резерви към финансовата схема с аргумента, че България трябва да ограничи публичните си разходи, които са под засилен контрол.

Заради позицията си страната ни беше поставена в една група със Словакия, Унгария и Чехия – държавите, които се противопоставят изцяло на новия заем.

В четвъртък обаче Радев обяви, че България ще приеме предложението, при условие че остане освободена от военната му част.

„Имаме огромна историческа диаспора от 300 000 българи, живеещи в Украйна. Нашето желание и искане е да съсредоточим подкрепата си в районите на Украйна, където живее българското население", заяви Радев на среща на върха в Брюксел.

„Така че ще участваме във финансирането, но отново – никакви български пари за оръжия, никакви пари за войната в Украйна", добави той.

Европейската комисия раздели новия заем от 45 млрд. евро на две части – 25 млрд. евро за военна помощ и 20 млрд. евро за бюджетна подкрепа. Общият размер на годишните лихвени плащания ще бъде между 2 и 2,5 млрд. евро, като те ще бъдат поети от държавите членки.

Киев няма да трябва да връща главницата по заема, докато Москва не изплати военни репарации.

Радев приветства разделянето на заема на две направления и заяви, че България ще участва във финансирането на 20-те млрд. евро за бюджетна подкрепа. Средствата са предназначени за покриване на разходите за обществени услуги и заплати.

Премиерът съобщи, че ще обсъди въпроса с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на срещата на върха в четвъртък, в чийто дневен ред централно място заема подкрепата за Украйна.

Фон дер Лайен представи заема миналата седмица и публично предложи на колебаещите се държави членки възможност да се включат само в частите от схемата, които предпочитат. Тя изрази увереност, че и 27-те страни от ЕС ще подкрепят предложението.

Потвърждението на Радев идва на фона на засилващия се политически натиск върху Словакия, Унгария и Чехия да се присъединят към заема.

Германия, Нидерландия, Швеция, Дания и Ирландия са сред държавите, които заявиха, че следващият бюджет на ЕС, който също е в процес на преговори, не може да бъде договорен, преди да бъде гарантирана подкрепата за Украйна през 2027 г.