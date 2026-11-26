Софийският градски съд потвърди постоянния арест на тримата малолетни, обвинени в блудство с 15-годишно момиче. Заседанието продължи над четири часа и се проведе при закрити врата, съобщиха от съда. Младежите в съда Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Според съда има данни и за тримата, че са извършили блудството, след като момичето е било приведено в безпомощно състояние. Тримата са действали с впечатляваща упоритост и липса на състрадание и човечност. Те са били безразлични към това, че веднъж са унижили човешкото достойнство на пострадалата и са нямали нищо против да го направят отново, тъй като са разпространили клипове от случилото се в интернет.

Едно от момчетата има стари противозаконни прояви, за които на първа инстанция съдът му е наложил наказание "настаняване в интернат" за година.

По делото има данни, че родителите и на трите момчета не са осъществили достатъчно контрол.

Момчетата ще изпълняват мярката си за неотклонение в отделно помещение за непълнолетни в следствения арест на столичния бул. "Г. М. Димитров".

Софийската районна прокуратура обвини 19-годишен младеж за създаване на порнографски материали и хулигански действия във връзка със същия случай.

В апартамента в нощта на случилото се е имало парти, на което са присъствали над 10 души – момчета и момичета. Вдигал се е шум и съсед е подал сигнал до Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). На място е изпратен патрул, който е установил, че пострадалата също се намира в неадекватно състояние. В апартамента в този момент е пребивавало едно пълнолетно лице, чиято самоличност е била установена. От страна на полицията е отправено предупреждение за спазване на обществения ред и ненарушаване на тишината, след което органите на МВР са напуснали адреса, каза на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Младежите в Софийския градски съд Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Разпоредена е проверка на действията на патрула, отзовал се на първия сигнал, свързан със случая с блудство над непълнолетно момиче. Това каза преди дни пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. По думите му първоначалният сигнал е бил за силен шум. Проверява се дали служителите са изпълнили служебните си задължения в пълнота, дали са ги неглижирали, или някой от тях не ги е изпълнил, каза Пелтеков. Той добави, че общо задържаните по случая вече са четирима – трима непълнолетни и един пълнолетен.

За да влезе полицията в жилище през нощта, трябва да има ясни данни, че там се извършва тежко престъпление. Такива данни към момента не са събрани. Проверяваме защо не са реагирали по-рано, каза на следващия ден министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Един от участниците в гаврата с 15-годишното момиче в София се хвалел в училище с клиповете, заснети от "купона" след детска дискотека. Това разказа пък пред БНТ майка на десетокласничка, която учи в училището на един от участниците във видеата. Майката разказва, че всички съученички на дъщеря й от професионалната гимназия по облекло са потресени и изплашени от бруталната гавра с тяхна връстничка и нямат друга тема на разговор. Един от участниците в скандалните клипове от Хелоуин се оказва техен съученик.

"Той се е хвалел с това нещо, което няма как да го асимилирам - да се похвалиш ти, с такова нещо и оттам аз съм страшно загрижена и притеснена за нашите деца."

Ученикът вече е изключен. Преди случката не проявявал агресия и дори бил любимец. Забъркал се обаче с лоша компания извън училището, разказаха негови съученици. От ръководството на училището отказват коментар заради разследването.

"Доколкото знам въпросното момче, за което казват учениците, че се е похвалил, е изключен, учениците казват, че той не е арестуван."

Аресуваните по случая вече са четирима. Според неофициални информации той е на 18 или 19 години и е задържан за 72 часа. Разследван е за два порнографски клипа с 16-годишно момиче, а на 18-ти октомври е стрелял с газов пистолет в краката на момиче, като сцената е заснета и разпространена в социалните мрежи. На записа се чува как друго момче се смее. От прокуратурата все още не потвърждават, че и той е участвал в блудството на Хелоуин.