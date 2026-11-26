Община Русе организира информационна среща, посветена на човешкия папилома вирус (HPV) и възможностите за превенция чрез ваксинация. Събитието ще бъде водено от здравните медиатори на Общината и ще се проведе на 30 ноември /понеделник/ от 17:30 часа в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на бул. „Липник" 14. Инициативата е част от изпълнението на Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешкия папилома вирус, за периода 2025–2030 г.

Лектор ще бъде гл. ас. д-р Кина Велчева – преподавател в катедра „Здравни грижи" на Русенския университет „Ангел Кънчев" и координатор на клона в Русе на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП).

По време на срещата ще бъдат разгледани теми, свързани с това какво представлява човешкият папилома вирус, какви заболявания може да причини и каква е ролята на ваксината в профилактиката. Участниците ще получат информация за целевите възрастови групи, подходящия момент и местата за поставяне на ваксината.

Целта на инициативата е родителите и семействата да получат достъпна и достоверна информация, която да им помогне да вземат информирани решения. Присъстващите ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат информационни материали по темата.