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10-метрова плетена коледна елха ще украси входа на пазара във Велико Търново тази година. В изработването ѝ са се включили хора от България и чужбина, които са изпратили близо 6000 цветни плетени квадратчета.

Внушителното празнично дръвче вече се монтира и ще грейне в началото на декември, когато официално ще бъде открито изцяло обновеното търговско пространство. Идеята е на майсторката на художествено плетиво Татяна Касети и се реализира с подкрепата на Община Велико Търново. Коледната елха от "бабини квадрати" става възможна с участието на стотици доброволци. Идеята прераснала в национална идея и заявка за рекорд.

В плетенето са се включили 95-годишна жена от село Големаните, както и 12-годишно момче от Костинброд.

Много квадратчета са плетени от деца, включително и от чужбина.

На 10-метровата елха ще бъдат 3355 плетени квадратчета. С останалите плетива ще бъдат изпъстрени чинарите на Централния кооперативен пазар.

На 22 март с пъстрите ръкоделия "ще бъде облечен" Ксилифор по случай празника на Велико Търново, казва Касети.